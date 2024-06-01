خراسان شمالی قهرمان مسابقات کشتی آلیش کشور شد

عبدالرزاق کوهی در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کشتی آلیش با حضور ۱۷ تیم به میزبانی شهرستان میامی برگزار شد.

مربی تیم کشتی آلیش خراسان شمالی در ادامه به نتایج کسب شده اشاره کرد و گفت: سینا کوهی در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال برنز، مصطفی پرویزی در وزن ۸۰ کیلوگرم مدال طلا، علی اکبر محمدی در وزن ۹۰ کیلوگرم مدال نقره، عیسی روایی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم مدال طلا و بهرام کمالی در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم مدال برنز کسب کرد.

کوهی بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها تیم کشتی آلیش خراسان شمالی موفق شد در نتیجه تیمی به مقام قهرمانی دست پیدا کند.