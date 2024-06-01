محمد تقی ولیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هفته ششم کورس بهاره ۱۴۰۳ گنبد کاووس برگزار شد.

رئیس هیأت سوارکاری خراسان شمالی در ادامه گفت: اسب آتاقوش جابر به مالکیت شایان شرکت و لیام معظمی با چابکسواری رامین قهرمانی در کلاس پنچ (۱۲۰۰ متر) به مقام قهرمانی رسیدند و اسب یاشار داغ‌گز به مالکیت عارف و عرفان بهادری و چابکسواری رامین قهرمانی و مربیگری علی انفاس در مسافت هزار متر به مقام قهرمانی رسید.

وی در ادامه افزود: اسب خان بیگلرگز به مالکیت برادران خانزاده در مسافت ۱۲۰۰ متر سه ساله و اسب ماکان امامی به مالکیت بیدالله و سامیار امامی در مسافت هزار متر دوساله هفته ششم به مقام قهرمانی رسید.

ولیان بیان کرد: در هفته ششم مجموعاً ۵ دور رقابت برای اسب‌های ترکمن برگزار شد که اسب‌های خراسان شمالی ۴ دور قهرمان شدند.