۱۸ تیم امدادی هلال احمر زنجان در حالت آماده باش قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی ضمن تسلیت سالگرد ارتحال امام راحل افزود: برای پوشش امدادی مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) ۱۲ پایگاه بین شهری و هفت اکیپ پشتیبان و یک مرکز کنترل هماهنگی عملیات در سطح شهرستان‌ها و مرکز استان از امروز در آماده باش قرار دارند.

وی تاکید کرد: تیم‌های بیان شده همراه با ۱۷ خودروی عملیاتی در پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و مراکز پشتیبان با آمادگی کامل مستقر هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: با توجه به قرار داشتن این استان در مسیر تردد زائران از شهرستان‌ها علاوه بر تیم‌های امدادی در پایگاه‌های جاده‌ای و مراکز پشتیبان، سه تیم واکنش سریع و سه تیم توانا (بانوان امدادگر) برای ارائه خدمات امدادی فعال شده اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: همه زائران زنجانی و عبوری از استان تا پایان مراسم ارتحال امام راحل تحت پوشش خدمات امدادی هلال احمر قرار دارند.

وی ادامه داد: ۲ تیم عملیاتی نیز در تهران و حرم مطهر امام راحل مستقر برای پوشش امدادی زائران هستند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در حوادث سوانح برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.