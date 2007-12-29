رشد جمعیت مسلمانان امریکا در سایه تبلیغ درست دین اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل نیوزدی، ایالت کنکتیوت امریکا به علت فعالیتهای مناسب مساجد محلی که محور فعالیتهای خود را بر ارتباط با سایر اعضای جامعه متمرکز کرده‌اند با افزایش تعداد مسلمانان روبرو شده است.

دفتر محفل اسلامی شمال امریکا در این ایالت روابط خود را با غیرمسلمانان با هدف اصلاح تصویر مسلمانان توسعه داده است.

نوید خان ازاعضای مسجد مسلمانان متحد در واتربری که درحال حاضر در حال بازسازی به سر می‌برد گفت: این فعالیتها تلاشی برای توسعه درک اسلام و آغاز گفتگوهای بین دینی است. پس از یازدهم سپتامبرضرورت ارتقای آگاهی درباره اسلام بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت و ما به عنوان یک جامعه باید چنین نیازهایی را برطرف کنیم.

محمد احمد عضو محفل اسلامی شمال امریکا و پزشک شیکاگو اظهار داشت که آنچه در رسانه‌ها و اخبار تلویزیونی درباره مسلمانان ارائه می‌شوند با حقیقت فاصله بسیاری دارند. تنها در شرایطی می‌توان افکار عمومی را که از این تصاویر تأثیر می‌گیرند اصلاح کرد که به همسایگانمان اعلام کنیم که در واقع چه افرادی هستیم و چه فرهنگ و باورهایی داریم.

احمد که در این محفل به پرسشهای تلفنی افرادی پاسخ می‌دهد که درباره اسلام سوال می‌کنند اظهار داشت که تاکنون روحانیون مسیحی، دانشجویان، مسلمانان و غیرمسلمانان کنجکاو و همچنین خبرنگاران با این مرکز تماس گرفته و ما اطلاعاتی را در اختیار آنها گذاشته‌ایم.

ساخت مسجد مسلمانان متحد در واتربری نیز یکی از بزرگترین شواهد از رشد جامعه مسلمان در این منطقه به شمار می‌رود. انتظار می‌رود این مسجد 2229 متر مربعی جمعیت چشمگیری مسلمانان را در ایالت کنکتیکوت در خود جای دهد.

فعالیتهای این مسجد دربرگیرنده برقراری ارتباط با غیرمسلمانان و ارتقای آگاهی عمومی درباره اسلام و مسلمین است.