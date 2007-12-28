بزرگترین مشکل شهرداریها نبود مدیریت واحد شهری است

منصورآرامی صبح امروز در حاشیه برگزاری گردهمایی شهرداران 12 شهر استان هرمزگان در شهر جناح بستک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداریها به تنهایی قادر به اداره امور شهری و پاسخگویی همه جانبه به معضلات متعدد شهری نیستند و نبود منابع پایدار مالی نیز بر مشکلات شهرداریها در توسعه خدمات به شهروندان افزوده است.

وی گفت: دستگاههای متعددی اجازه حضور در فعالیت های شهری را دارند اما مردم نهایتا شهرداری را مسئول پاسخگویی در خصوص مسائل شهری می دانند که عدم اختیارات کافی در اداره امور شهر، موجب برخی مشکلات برای مردم می شود.

آرامی افزود: به زودی همایش بزرگ راهکارهای توسعه مدیریت شهری با حضور شهرداران چندین کلان شهر کشور و منطقه در بندرعباس برگزار می شود تا بتوان از حضور آنان و ایده های مطرح از سوی مدیران حوزه شهری شهرهای موفق در گسترش و توسعه شهر بندرعباس بهره برداری کرد.

شهردار بندرعباس از لزوم بکارگیری ظرفیتهای فرهنگی در مدیریت بر خدمات شهرداری به عنوان یک نیاز در شهرداریها یاد کرد و گفت: بسیاری از مشکلات مطرح برای مردم را می توان از طریق فرهنگ سازی و ایجاد روابط دوجانبه در تعاملی دوسویه میان مردم و خدمتگزاران آنان در عرصه خدمات شهری و شهرداری حل و فصل کرد.