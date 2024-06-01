۲ آزمون استخدامی با شرکت ۷۴۶ نفر در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، نرگس معصومی مفرد مدیر اجرایی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات با حضور ۱۹۸ داوطلب زن و مرد صبح جمعه ۱۱ خردادماه از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این آزمون در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: همچنین آزمون بکارگیری نیروی قراردادی کار معین شهرداری‌های استان نیز با حضور ۵۴۸ داوطلب زن و مرد صبح روز پنج شنبه ۱۰ خردادماه جاری برگزار شد.

مدیر اجرایی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این آزمون نیز از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان و در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی برگزار شد، تصریح کرد: سهمیه پذیرش در این آزمون ۴۸ نفر خواهد بود.

معصومی مفرد یادآور شد: نتایج هر دو آزمون برگزار شده از طریق سامانه آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.