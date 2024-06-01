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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۲۸

مدیرکل هواشناسی زنجان:

زنجانی ها منتظر هوای خنک باشند

زنجانی ها منتظر هوای خنک باشند

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از خنک شدن هوای این استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان مناطق مختلف استان امروز صاف است.

وی با بیان اینکه از اواسط هفته شاهد بارش باران در استان خواهیم بود، ابراز کرد: بارش‌ها در استان به صورت محلی و پراکنده خواهد بود و محسوس نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا خنک می‌شود.

رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۱ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک شده است.

کد مطلب 6124405

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