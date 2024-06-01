زنجانی ها منتظر هوای خنک باشند

محمدرضا رحمان نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان مناطق مختلف استان امروز صاف است.

وی با بیان اینکه از اواسط هفته شاهد بارش باران در استان خواهیم بود، ابراز کرد: بارش‌ها در استان به صورت محلی و پراکنده خواهد بود و محسوس نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا خنک می‌شود.

رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۱ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک شده است.