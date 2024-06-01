تحویل دارو با کارت ملی یا شناسنامه کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی، درباره تصویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر الزام ارائه اصل کارت ملی برای دریافت دارو در داروخانه‌ها، افزود: چنین دستورالعملی از طرف سازمان بیمه سلامت ایران صادر نشده و بیمه شدگان می‌توانند فقط با ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک و شماره ملی به متصدی داروخانه، نسبت به نسخه پیچی اقدام کنند.

وی ادامه داد: یکی از مزایای طرح نسخه الکترونیک از ابتدا، تسهیل فرآیند دریافت خدمات برای بیمه شدگان بوده و سازمان بیمه سلامت ایران نیز همواره در مسیر برطرف کردن موانع و مشکلات احتمالی بیماران قدم بر می‌دارد.

رضایی گفت: در ابتدای اجرای طرح نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها نسبت به احراز هویت با کارت شناسایی عکس دار و کد ملی اقدام می‌کردند، اما در حال حاضر چنین دستورالعملی صادر نشده و صرفاً ارائه کد رهگیری و شماره ملی به متصدی داروخانه کفایت می‌کند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران درخواست می‌کنیم آخرین خبرها و دستورالعمل‌ها را از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران پیگیری کرده و در صورت نیاز، پاسخ سوالات خود را از سامانه تلفنی ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران کسب کنند.