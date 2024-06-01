  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۴۵

رضایی تاکید کرد؛

تحویل دارو با کارت ملی یا شناسنامه کذب است

تحویل دارو با کارت ملی یا شناسنامه کذب است

معاون سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها با ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک و شماره ملی انجام می‌شود و نیازی به ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی، درباره تصویر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر الزام ارائه اصل کارت ملی برای دریافت دارو در داروخانه‌ها، افزود: چنین دستورالعملی از طرف سازمان بیمه سلامت ایران صادر نشده و بیمه شدگان می‌توانند فقط با ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک و شماره ملی به متصدی داروخانه، نسبت به نسخه پیچی اقدام کنند.

وی ادامه داد: یکی از مزایای طرح نسخه الکترونیک از ابتدا، تسهیل فرآیند دریافت خدمات برای بیمه شدگان بوده و سازمان بیمه سلامت ایران نیز همواره در مسیر برطرف کردن موانع و مشکلات احتمالی بیماران قدم بر می‌دارد.

رضایی گفت: در ابتدای اجرای طرح نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها نسبت به احراز هویت با کارت شناسایی عکس دار و کد ملی اقدام می‌کردند، اما در حال حاضر چنین دستورالعملی صادر نشده و صرفاً ارائه کد رهگیری و شماره ملی به متصدی داروخانه کفایت می‌کند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران درخواست می‌کنیم آخرین خبرها و دستورالعمل‌ها را از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران پیگیری کرده و در صورت نیاز، پاسخ سوالات خود را از سامانه تلفنی ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران کسب کنند.

کد مطلب 6124422
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      فقط بلدین تکذیب کنین ولی این تکذیب کذب مشکل مردم رو حل نمی کنه.

    پربازدیدترین ها