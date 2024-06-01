وادی : هیچ حریفی را نباید دست کم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، محمد طاهر وادی در آستانه شروع مسابقات هفته دوم لیگ ملت‌ها در اوزاکا و در پایان تمرین توپی در کمپ گلوبال آره نا، افزود: بچه‌ها خستگی سفر را به جان خریدند، دو جلسه تمرین کردیم، شرایط خوب است و تلاش می‌کنیم آماده‌تر و بهتر از هفته قبلی به سراغ بازی‌های این هفته برویم.

وی در خصوص حریفان هفته دوم ایران، گفت: هیچ حریفی را در این سری مسابقات نمی‌توان دست کم گرفت و با برنامه مربیان، تلاش می‌کنیم، بهترین عملکرد را توأم با پیروزی داشته باشیم. سعی می‌کنیم از اشتباهات گذشته و قبلی درس بگیریم و با کم کردن اشتباهات به پیروزی برسیم و عملکرد بهتری داشته باشیم.

وادی در پاسخ به این پرسش که افسوس کدام بازی قبلی ایران در هفته اول را می‌خورد، گفت: می‌توانستیم دو باری با صربستان و آرژانتین را ببریم ولی شانس با ما یار نبود و چوب اشتباهات فردی را خوردیم و نتیجه بازی را واگذار کردیم و سعی می‌کنیم این هفته، آن اشتباهات را نداشته باشیم.

پاسور تیم ملی والیبال ایران در خاتمه گفت: با وجود خستگی راه، همه همدل شدیم تا با نادیده گرفتن خستگی، به هدف مشترک فکر کنیم و با تمام توان به میدان برویم.

تیم ملی والیبال مردان در هفته دوم لیگ ملت‌ها در اوزاکا با تیم‌های ژاپن، برزیل، بلغارستان و ترکیه بازی دارد.