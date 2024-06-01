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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰

مرکز پزشکی حج و زیارت اعلان کرد؛

۱۹ زائر ایرانی در بیمارستان‌های مکه بستری شده‌اند

۱۹ زائر ایرانی در بیمارستان‌های مکه بستری شده‌اند

مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۹ نفر از زائران ایرانی در بیمارستان‌های عربستان در شهر مکه بستری شده‌اند، روند درمان آنها را خوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، با حضور در بیمارستان‌های عربستان در مکه از زائران بیمار ایرانی در این بیمارستان‌ها عیادت و وضعیت جسمی آنها را بررسی کرد.

بنا بر اعلام مرکز پزشکی حج و زیارت، در حال حاضر ۱۹ زائر ایرانی در بیمارستان‌های مکه بستری هستند و روند درمان این زائران، به خوبی در حال انجام است و جای نگرانی وجود ندارد.

سازمان حج و زیارت نیز با تاکید بر حفظ عزت، سلامت، امنیت و کرامت زائران ایرانی در حج اعلام کرد تا بهبودی کامل این بیماران و حتی در صورت ضرورت بازگشت به کشور، به آنها خدمات ارائه می‌شود.

کد مطلب 6124428

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