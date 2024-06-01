به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، با حضور در بیمارستان‌های عربستان در مکه از زائران بیمار ایرانی در این بیمارستان‌ها عیادت و وضعیت جسمی آنها را بررسی کرد.

بنا بر اعلام مرکز پزشکی حج و زیارت، در حال حاضر ۱۹ زائر ایرانی در بیمارستان‌های مکه بستری هستند و روند درمان این زائران، به خوبی در حال انجام است و جای نگرانی وجود ندارد.

سازمان حج و زیارت نیز با تاکید بر حفظ عزت، سلامت، امنیت و کرامت زائران ایرانی در حج اعلام کرد تا بهبودی کامل این بیماران و حتی در صورت ضرورت بازگشت به کشور، به آنها خدمات ارائه می‌شود.