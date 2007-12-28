سرمایه گذاری سند چشم انداز در بخش گردشگری پنج سال آینده محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، اسفندیار رحیم مشایی بعد از ظهر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی هتل پنج ستاره سلمان شهر تنکابن اظهار داشت: از این میزان سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و پنج هزار میلیارد تومان باقی مانده توسط دولت محقق خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: سال 87 پنج درصد اعتبارات عمرانی استان ها به طرح های گردشگری اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه بودجه سال آینده سازمان در بخش های مختلف گردشگری افزایش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: بیش از 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری تا پنج سال آینده در کشور محقق خواهد شد.

مشایی با بیان اینکه از محل اعتبارات زودبازده کشور ، 5/3 درصد به تاسیسات گردشگری مازندران اختصاص یافته است، یاد آور شد: هفت درصد اعتبارات بانکها و سرمایه ای سازمان نیز به استان مازندران اختصاص یافته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش دیگری از سخنانش با اعلام این مهم که عمیق ترین و با ثبات ترین نظام ها و امنیت کشورها در اختیار ایران است، عنوان کرد: باید به سرعت نسبت به ایجاد زیر ساختها و تاسیسات گردشگری کشور تلاش شود.

به گفته مشایی، 600 منطقه نمونه گردشگری در کشور شناسایی شده و پیش بینی می شود تا پایان دور دوم سفرهای استانی کشور، این تعداد به 1000 نقطه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه 1000 هتل با درجه بالا در کشور نیاز داریم، یاد آور شد: مازندران پذیرای بیش از 20 میلیون گردشگر خواهد بود.