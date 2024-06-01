مهر امسال کمبود معلم در قم نخواهیم داشت

علیرضا رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام دانش آموزان پایه اول در استان قم از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده و خانواده‌ها باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: معتقدیم بهترین مدرسه نزدیک ترین مدرسه به منزل دانش آموزان است و در صورتی که محدوده بندی ثبت نام رعایت نشود ساماندهی ۳۰۵ هزار دانش آموز در استان قم با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

رحیمی بیان کرد: خانواده‌ها باید نزدیک ترین مدرسه به منزل را برای تحصیل فرزندان انتخاب کنند؛ چرا که برخی از موضوعات دیگری وجود دارد که ممکن است به ضرر دانش آموزان باشد و طولانی بودن مسیر مدرسه؛ موجب بروز مشکلاتی برای فرزندان خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم افزود: نزدیکی دانش آموزان به مدارس به خصوص دانش آموزان مقطع ابتدایی از نظر عاطفی، تربیتی و روانشناسی مؤثر است و به همین دلیل والدین باید به این موضوع نیز توجه لازم داشته باشند.

وی ادامه داد: کیفیت مدارس و کادر آموزشی در مدارس یکسان نیست و تفاوت‌هایی وجود دارد که این امر در نگاه خانواده‌ها به مدارس تأثیر دارد که در این راستا تلاش شده تا سطح کیفی مدارس به یکدیگر نزدیک شوند.

وی با اشاره به برخی از اقدامات در راستای کیفی سازی آموزشی در مدارس گفت: معلمانی که در مدارس خاص از جمله تیزهوشان، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان حضور دارند، الزام است که ۱۲ ساعت در آن مدارس و ۱۲ ساعت در مدارس دیگر که به آنان معرفی می‌شود حضور یابند تا از نظر نیروی انسانی در مدارس مختلف، عدالت آموزشی رعایت شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم همچنین تاکید کرد: تلاش می‌شود برای مدارس دولتی از نظر توانمندی معلمان، تجهیزات آموزشی و موارد دیگر برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: سنجش پایه اولی‌ها از ابتدای امسال آغاز شده که در این زمینه همکاری خوب والدین را انتظار داریم و خانواده‌هایی که پایه اولی دارند حتماً برای سنجش باید در اولین فرصت اقدام کنند.

دلیل دیر رسیدن کتاب دانش آموزان، تأخیر در ثبت سفارش از سوی والدین است

رحیمی افزود: یکی از دلایل دیر رسیدن کتاب دانش آموزان، تأخیر در ثبت سفارش کتاب از سوی والدین است که تقاضا داریم در این زمینه در فرصت مقرر اقدام لازم انجام شود تا در ابتدای مهرماه کتاب فرزندانشان به دست آنان برسد.

وی اضافه کرد: پیش دبستانی دوره رسمی غیردولتی است و رویکرد آن نیز غیر دولتی است و مدارس ابتدایی دولتی اگر جا داشته باشند؛ ثبت نام می‌کنند اما اگر ظرفیت نداشته باشند ثبت نام انجام نمی‌شود و شهریه و فرآیند ثبت نام در مدارس پیش دبستانی‌ها بر اساس مصوبه است.

وی با بیان اینکه امسال با کمبود معلم همانند سال قبل مواجه نخواهیم بود افزود: همیشه تعداد معلمان برابر نیاز نیست و این کمبود همواره وجود دارد که سال تحصیلی آینده سازماندهی‌ها از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: ۱۲۰۰ معلم جدید و همچنین ۵۰۰ دانشجوی دانشگاه فرهنگیان برای سال تحصیلی جدید به کادر آموزشی مدارس استان قم اضافه می‌شوند.

رحیمی با بیان اینکه در سال جاری ۱۴۷۰ معلم بازنشسته می‌شوند گفت: به افرادی که بازنشسته شده‌اند درخواست همکاری دادیم و برای این امر مجوز لازم دریافت شده است چرا که برخی از معلمان در سنینی بازنشسته می‌شوند که می‌توانند ادامه همکاری داشته باشند.

وی در ادامه در خصوص نحوه هماهنگی برای سرویس مدارس گفت: بر اساس قوانین جدید مدارس به دلیل اینکه اشتغالات غیردرسی زیادی داشتند و به مأموریت اصلی خود نمی رسند به همین دلیل برخی از این کارها از مدیران مدرسه گرفته شد که یکی از این اقدامات سرویس مدارس است که مسؤولیت آن بر عهده حمل و نقل شهرداری گذاشته شده است و اولیا و مربیان در این زمینه همکاری دارند.

وی با اشاره به برگزاری امتحانات سراسری دانش آموزان در استان قم گفت: در پایه‌های دهم و یازدهم امتحانات سراسری در حال برگزاری است که این رویکرد جدید چندین حسن دارد که یکی از آنان این است که سرنوشت و آینده دانش آموزان تنها در یک روز و در سر جلسه کنکو رقم نمی‌خورد و اکنون نتایج نمرات دوره تحصیل به مدت سه سال در ورود آنان به دانشگاه تأثیر دارد که امیدواریم این رویکرد جدید هم به دانش آموزان و هم به والدین کمک جدی داشته باشد.

حوزه‌های امتحانی در ساعت ۷ صبح بسته می‌شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: حوزه‌های امتحانی در ساعت ۷ صبح بسته می‌شوند و پس از آن فرآیندهای دیگر امتحانات انجام می‌شود و خانواده‌ها در این زمینه باید مدیریت لازم را داشته باشند و دانش آموزان به موقع در حوزه امتحانی حضور یابند.

رحیمی تاکید کرد: دانش آموزان از آوردن وسایل الکترونیکی غیر مجاز در سر جلسه امتحان باید خودداری کنند و مجازات برای این امر سخت است و محرومیت‌هایی به همراه دارد.

وی گفت: فرآیند برگزاری امتحانات سراسری این گونه است که دقایقی قبل از ساعت ۷:۳۰ رمز امتحان برای مسؤول شعبه ارسال می‌شود و در ادامه فرآیند تکثیر برگه‌های امتحان انجام می‌شود و زمان شروع امتحان نیز از زمانی است که برگه‌ها به دست دانش آموزان رسیده باشد و در این زمینه هم نباید نگرانی وجود داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در پایان گفت: سوالات امتحانات سراسری قابل لو رفتن نیست و دانش آموزان و والدین نباید به تبلیغات مجازی برای در اختیار قرار دادن سوالات توجه کنند.