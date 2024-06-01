  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۲

در سیزدهمین روز شهادت «شهدای خدمت»؛

وزیر کشور وارد کردستان شد

وزیر کشور وارد کردستان شد

سنندج_«احمد وحیدی» دقایقی پیش به منظور سخنرانی در مراسم نکوداشت «شهدای خدمت» و افتتاح پروژه‌های عمرانی و خدماتی وارد فرودگاه سنندج شد و مورد استقبال استاندارکردستان و مسوولان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، «احمد وحیدی» دقایقی پیش با استقبال «اسماعیل زارعی کوشا» به منظور سخنرانی در مراسم نکوداشت «شهدای خدمت»، افتتاح پروژه‌های مخابراتی، بهره‌برداری از پروژه شهرداری الکترونیک و بازدید از چندین طرح عمرانی و صنعتی از طریق فرودگاه سنندج وارد استان کردستان شد.

سفر یک روزه وزیر کشور به استان کردستان شامل بازدید از مجتمع فولاد کردستان در شهرستان بیجار و جلسه با نخبگان این شهرستان خواهد بود.

وزیر کشور وارد کردستان شد


در بخش دوم سفر، وزیر کشور به سنندج سفر کرده و در نشستی با فرمانداران شرکت خواهد کرد که محوریت آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

وزیر کشور وارد کردستان شد


سخنرانی در مراسم نکوداشت سیدالشهدای خدمت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله برنامه‌های سفر وزیر کشور به کردستان است.

کد مطلب 6124453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها