وزیر کشور وارد کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، «احمد وحیدی» دقایقی پیش با استقبال «اسماعیل زارعی کوشا» به منظور سخنرانی در مراسم نکوداشت «شهدای خدمت»، افتتاح پروژه‌های مخابراتی، بهره‌برداری از پروژه شهرداری الکترونیک و بازدید از چندین طرح عمرانی و صنعتی از طریق فرودگاه سنندج وارد استان کردستان شد.



سفر یک روزه وزیر کشور به استان کردستان شامل بازدید از مجتمع فولاد کردستان در شهرستان بیجار و جلسه با نخبگان این شهرستان خواهد بود.



در بخش دوم سفر، وزیر کشور به سنندج سفر کرده و در نشستی با فرمانداران شرکت خواهد کرد که محوریت آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.



سخنرانی در مراسم نکوداشت سیدالشهدای خدمت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله برنامه‌های سفر وزیر کشور به کردستان است.