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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۴

سرپرست اداره ارشاد دورود:

اولین جشنواره داستان کوتاه لرستان در دورود برگزار می‌شود

اولین جشنواره داستان کوتاه لرستان در دورود برگزار می‌شود

دورود - سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود گفت: اولین جشنواره استانی داستان کوتاه در قالب یادواره شهید اهل‌قلم سید «مرتضی آوینی» در شهرستان دورود برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نعمت‌پور در سخنانی از برگزاری نخستین جشنواره استانی داستان کوتاه یادواره شهید اهل‌قلم سید مرتضی آوینی در شهرستان دورود خبر داد.

وی افزود: این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود و با حمایت قرارگاه شهید آوینی با موضوع دفاع مقدس برگزار می‌شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود، بیان کرد: تاریخ مهلت ارسال آثار ۲۵ تیر ۱۴۰۳ بوده و برگزاری جشنواره در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ خواهد بود.

نعمت‌پور، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج مقوله ایثار و شهادت و دفاع مقدس بیان کرد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود و یا به پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۶۶۹۹۱۶۴۹ ارسال کنند و در پایان به نفرات برگزیده لوح تقدیر و هدایای نقدی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 6124466

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