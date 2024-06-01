به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نعمت‌پور در سخنانی از برگزاری نخستین جشنواره استانی داستان کوتاه یادواره شهید اهل‌قلم سید مرتضی آوینی در شهرستان دورود خبر داد.

وی افزود: این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود و با حمایت قرارگاه شهید آوینی با موضوع دفاع مقدس برگزار می‌شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود، بیان کرد: تاریخ مهلت ارسال آثار ۲۵ تیر ۱۴۰۳ بوده و برگزاری جشنواره در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ خواهد بود.

نعمت‌پور، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج مقوله ایثار و شهادت و دفاع مقدس بیان کرد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود و یا به پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۶۶۹۹۱۶۴۹ ارسال کنند و در پایان به نفرات برگزیده لوح تقدیر و هدایای نقدی اهدا خواهد شد.