به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی با اشاره به روشنایی ۴.۵ کیلومتر از راه‌های شهر دلند اظهار کرد: برقراری روشنایی در این محور باهدف پیشگیری از تصادفات جاده‌ای انجام شده است.

به گفته وی، تا قبل از دولت سیزدهم این محور فاقد روشنایی بوده که با پیگیری‌های مستمر استاندار و تأمین اعتبارات ملی، فاز اول روشنایی محور در قالب ۲ پست برقرار شد.

مصدقی با بیان اینکه رفع و ایمن سازی نقاط حادثه خیز استان در دستور کار جدی اداره کل قرار دارد، خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون ۴۹ نقطه حادثه خیز استان مرتفع و ایمن سازی شده است.

وی یادآور شد: برای برقراری این میزان روشنایی ۹ میلیارد تومان از محل منابع ملی اداره کل هزینه شده است.