بیان دستاوردهای شهدای خدمت در دستور کار هیات های مذهبی استان

نورالله جلیل در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش «چله خدمت» در استان، اظهار کرد: در همین راستا مقرر شده تشکلهای دینی، هیأت مذهبی، مداحان و کانونهای فرهنگی نسبت به برپایی ایستگاههای صلواتی در سراسر استان اقدام کنند.
وی افزود: مواسات و کمکهای مومنانه یکی دیگر از اقداماتی است که توسط تشکلهای دینی در چهارمحال و بختیاری به نیابت از سیدالشهدای عرصه خدمت حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی اجرایی خواهد شد.
کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به اجرای پویش چله خدمت در استان مقرر است هیأت مذهبی نسبت به برگزاری جلسات تبیینی اقدام کرده و به بیان دستاوردهای رئیس جمهور شهید و دولت ایشان برای مردم بپردازند.
جلیل با بیان اینکه عید غدیر به عنوان یکی از مهمترین مناسبتهای مذهبی، در پیش است، عنوان کرد: برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته تا تشکلهای دینی، هیأت مذهبی و کانونهای فرهنگی چهارمحال و بختیاری در جشنهای این عید بزرگ به پاسداشت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت اهتمام داشته و به تبیین دستاوردهای این شهدای والامقام برای مخاطبان بپردازند.
وی اضافه کرد: پس از شهادت حجتالاسلام والمسلمین رئیسی و هیأت همراه ایشان نیز هیأت مذهبی در تمامی شهرستانهای چهارمحال و بختیاری اقدام به برگزاری مراسمهای گرامیداشت کردند و در این زمینه بیش از ۸۰ مراسم ویژه گرامیداشت شهدای خدمت در هیأت مذهبی استان برگزار شد..
کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم هیأت مذهبی استان سیاهپوش کردن معابر به ویژه محیط اطراف این هیأتها بود همچنین سخنرانهای هیأت به تبیین خدمات شهید حجتالاسلام رئیسی پرداختند که این موضوع همچنان و در راستای اجرای پویش چله خدمت ادامه خواهد داشت.
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