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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۲۴

سرپرست جمعیت هلال احمر استان قزوین خبر داد؛

نجات فرد سقوط کرده در روستای کلایه پس از ۴ ساعت تلاش

نجات فرد سقوط کرده در روستای کلایه پس از ۴ ساعت تلاش

قزوین- سرپرست جمعیت هلال احمر قزوین از نجات فرد سقوط کرده در روستای کلایه با تلاش ۴ ساعته عوامل عملیاتی هلال‌احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صبوری غیاثوند با اشاره به وقوع حادثه در الموت اظهار کرد: پس از اعلام گزارشی مبنی بر سقوط از کوه در ارتفاعات روستای کلایه، منطقه رودبار الموت شرقی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان قزوین اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه یادمان شهدای الموت شرقی پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان قزوین یادآور شد: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه اقدام به جست وجو در کوه کردن که فرد مصدوم پس از چندین ساعت جست وجو پیدا کرده و به منطقه امن انتقال و پس از اقدامات پیش بیمارستانی تحویل عوامل اورژانس شد.

کد مطلب 6124475

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