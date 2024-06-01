گرما در هند ۵۰ قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هندوستان تایمز، رسانه‌ها های محلی روز شنبه گزارش دادند که نزدیک به ۲۰۰ نفر به دلیل گرمازدگی در بیمارستان بستری شده‌اند.

بیشتر قربانیان، حدود ۲۵ نفر، تنها در ایالت شرقی بیهار بوده‌اند. علاوه بر این، تلفات مشابهی از دهلی، ایالت شمالی اوتار پرادش، ایالت مرکزی مادهیا پرادش، ایالت‌های شرقی اودیشا و جارکند و ایالت غربی راجستان گزارش شده است.

کرودی لال مینا، وزیر مدیریت بلایای طبیعی و امداد راجستان مرگ پنج انسان بر اثر گرمازدگی در ایالت خود را تأیید کرد. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که دست کم ده‌ها نفر در این ایالت در میان شرایط جوی غیرقابل تحمل جان خود را از دست داده‌اند.

طی چند روز گذشته، درجه هوا به‌ویژه در بخش‌هایی از دهلی و راجستان تا نزدیک به ۵۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت. بر اساس گزارش اداره هواشناسی هند، این میزان در این بخش از سال حدود ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد بالاتر از حد نرمال در این کشور بوده است.

اداره هواشناسی در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده شنبه گفت: شرایط موج گرمای غالب در شمال غرب، مرکز و شرق هند احتمالاً طی دو تا سه روز آینده به تدریج کاهش خواهد یافت.