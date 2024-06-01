  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۸

در یک جلسه مشترک تاکید شد؛

تسریع در ایجاد صندوق های خطرپذیر شرکتی در آذربایجان‌شرقی

تسریع در ایجاد صندوق های خطرپذیر شرکتی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- در دیدار معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سرپرست استانداری آذربایجان شرقی بر تسریع در ایجاد صندوق های خطرپذیر شرکتی در استان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار رضا اسدی فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تراب محمدی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی بر لزوم تسریع در ایجاد صندوق‌های خطرپذیری سرمتی در استان تاکید شد.

در این دیدار که با موضوع بررسی توافقنامه برش استانی برگزار شد، روند پیشرفت پروژه‌های مربوط به این توافقنامه مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار مقرر شد طی جلساتی با صنایع بزرگ استان طرح‌های اعتبار مالیاتی تحقیقاتی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی تسریع شود.

طرفین در این دیدار همچنین تاکید کردند که معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان حداکثر همکاری را در این خصوص و و تخصیص اعتبارات در حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری استان به عمل خواهد آورد.

کد مطلب 6124522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها