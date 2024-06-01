به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار رضا اسدی فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تراب محمدی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی بر لزوم تسریع در ایجاد صندوق‌های خطرپذیری سرمتی در استان تاکید شد.

در این دیدار که با موضوع بررسی توافقنامه برش استانی برگزار شد، روند پیشرفت پروژه‌های مربوط به این توافقنامه مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار مقرر شد طی جلساتی با صنایع بزرگ استان طرح‌های اعتبار مالیاتی تحقیقاتی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی تسریع شود.

طرفین در این دیدار همچنین تاکید کردند که معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان حداکثر همکاری را در این خصوص و و تخصیص اعتبارات در حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری استان به عمل خواهد آورد.