بازتاب گسترده بزرگترین قرارداد نفتی ایران در رسانه های جهان

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد طرح توسعه میادین گازی گلشن و فردوس بوشهر میان ایران و مالزی طی روزهای گذشته به امضا رسیده است.

مبلغ کل قرارداد نزدیک 6 میلیارد دلار برای توسعه بخش بالادستی و تولید گاز از این میدان ها و همچنین بیش از 10 میلیارد دلار برای تولید ال.ان.جی (در بخش پایین‌دستی) آن برآورد شده است. قرار است شرکت اس.کی.اس ونچرز که زیرمجموعه بنیاد البخاری است، کار توسعه این میدانها را انجام دهد.

در این راستا رسانه های مختلف جهانی از زوایای مختلف به بررسی امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری ایران و مالزی در بخش نفت و گاز پرداختند.

فایننشال تایمز

فایننشال تایمز در گزارشی تحلیلی از امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری ایران و مالزی در بخش نفت و گاز نوشت: ایران با امضای این قرارداد بزرگ نشان داد که در تلاش است تا جریان تبادلات نفت و گاز را از سمت کشورهای غربی تغییر دهد.

همچنین امضای این قرارداد نشانگر بی نتیجه ماندن فشارهای آمریکا به شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری نکردن در ایران است.

در حالی که دولت آمریکا بر هم پیمانان غربی خود فشار وارد کرده تا سرمایه گذاری خود را در ایران به علت تردیدها درباره برنامه هسته ای آن متوقف کنند، اما تهران صراحتا به حرکت خود در امضای قراردادها با شرکتهای آسیایی ادامه داده است.

انعقاد این قرارداد پس از امضای قرارداد دو میلیارد دلاری نفتی با شرکت " سینوپک" چین صورت گرفت که با بی اعتنایی به فشارهای دیپلماتیک آمریکا مبنی بر کمک نکردن به تهران منعقد شد. انعقاد قراردادهای اخیر پس از وقفه ای که در قراردادهای امضا شده با شرکتهای خارجی ایجاد شده ، صورت گرفته است.

آسوشیتد پرس

در همین حال، آسوشیتد پرس نیز از امضای این قرارداد چنین گزارش داد: این قرارداد چند میلیارد دلاری در حالی به وقوع پیوست که چندی پیش ، بزرگترین شرکت نفتی چین نیز با ایران قراردادی 2 میلیارد دلاری منعقد کرده بود. باید اشاره کرد که چین تحت فشار شدید آمریکا هم حاضر نشد این قرارداد را فسخ کند.

رویترز

رویترز نیز با اشاره به امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری ایران و مالزی در بخش نفت و گاز ، نوشت: ایران دومین کشور بزرگ دارای ذخایر گازی جهانی بعد از روسیه است و شرکتهای نفتی آن را نادیده نمی گیرند.

این خبرگزاری، قرارداد چند میلیارد دلاری ایران و مالزی را نشانگر بی توجهی کشور مسلمان مالزی به تهدیدهای آمریکا دانست.

رئیس یکی از کمیته های کلیدی کنگره آمریکا در واکنش به این قرارداد خواستار لغو مذاکرات و تبادلات تجاری آمریکا با مالزی شد. این در حالی است که یکی از مقامات تجاری آمریکا چندی پیش اعلام کرده بود آمریکا برای مبادلات آزاد تجاری با مالزی در اوایل سال 2008 مذاکره می کند.

نووستی روسیه

این در حالی است که خبرگزاری نووستی روسیه نیز تصریح کرد: در شرایطی که ایران تحت فشارها و تحریم های اقتصادی بین المللی است، افزایش تبادلات ایران با شرکتهای خارجی برای این کشور بسیار مهم است.

از دیگر سو، خبرگزاری فرانسوی" AFP " هم گزارش داد: قراردادهای تجاری ایران در زمینه انرژی که با سرمایه گذاری شرکتهای خارجی انجام می گیرد نشان دهنده توسعه صنعت انرژی ایران و شکست وجهه آمریکا در فشار آوردن به ایران است.

این خبرگزاری اظهارداشت: شرکت نفتی انگلیسی - هلندی شل که بزرگترین شرکت نفتی اروپاست، و شرکت توتال فرانسه قراردادهای چند میلیارد دلاری خود را با ایران در مراحل پایانی به تاخیر انداخته اند در حالی که ایران بارها نشان داده است که منتظر هیچ شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در ایران نمی ماند.

گلف نیوز بحرین

در این میان، گلف نیوز بحرین نیز امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری ایران و مالزی در بخش نفت و گاز را مورد اشاره قرار داد و افزود: کشور مسلمان مالزی مقابل فشارهای آمریکا برای امضا نکردن این قرارداد سر تعظیم فرود نیاورد و حاضر نشد روابط تجاری خود را با ایران از دست دهد.

ABC مانی

این در حالی است که خبرگزاری ABC مانی انگلیس نوشت: این قرارداد در حالی بین ایران و مالزی انجام شد که شرکتهای نفتی بزرگ آسیا و اروپا در تلاشند علی رغم فشارهای بین المللی روابط تجاری خود را با ایران از دست ندهند.

اویل ویک کانادا

در همین حال، نشریه اویل ویک کانادا هم گزارش داد: قراردادهای شرکتهای نفتی خارجی با ایران نشان دهنده شکست تلاشهایی است که به رهبری آمریکا بر علیه ایران اعمال می شود و "گوشمالی" خوبی برای آمریکا هستند.

آسیا چنل نیوز سنگاپور

آسیا چنل نیوز سنگاپور هم با اشاره به امضای قرارداد 16 میلیارد دلاری ایران و مالزی در بخش نفت و گاز ، این قرارداد را برای ایران بسیار مهم دانست و افزود: این کشور نیاز مبرمی به سرمایه گذاری در بخش انرژی و توسعه گازی داشت تا هم بتواند به گاز مصرفی داخل را تامین کند و هم بتواند به برنامه های خود برای صادرات گاز به اروپا و آسیای شرقی دست یابد.

گلف تایمز قطر

روزنامه گلف تایمز قطر از این قرارداد چنین گزارش داد: نفت و گاز ایران باعث شده است که ایران به عنوان یک قطب بزرگ نفتی جهان به شمار رود و شرکتهای نفتی علی رغم فشارهای غرب نتوانند پتانسیل ایران را در بخش انرژی نادیده بگیرند.

به گزارش مهر، برآوردهای اولیه نشان می‌ دهد میدان گلشن با50 تریلیون متر مکعب گاز درجا و میدان فردوس با 10 تا 11 تریلیون فوت مکعب گاز درجا از نظر میزان ذخایر معادل پارس شمالی هستند. میدان گازی گلشن در 180 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و 65 کیلومتری از ساحل قرار دارد.

حجم گاز درجای مخزن گازی گلشن که در فاصله 180 کیلومتری جنوب‌شرقی بوشهر و 65 کیلومتری از ساحل و در عمق خلیج فارس قرار دارد، بین 42 تا 56 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است.

میزان گاز درجا و گاز قابل استحصال در میدان گازی فردوسی نیز بین 9 تا 13 تریلیون فوت مکعب برآورد می‌شود.