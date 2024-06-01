به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قمری با اعلام این خبر، اظهار داشت: ۸ نفر از فرهنگیان استان همدان به مرحله نهایی مسابقات (مرحله کشوری) قرآن، عترت و نماز فرهنگیان در مشهد مقدس راه یافتند.

قمری افزود: مسعود داودی در رشته حفظ کل، سجاد قره باغی در رشته حفظ ده جز، پیمان صدفی در رشته قرائت، احسان خلیلی در رشته نهج البلاغه و فاطمه شاه حسینی در رشته حفظ کل، مرضیه قاسمی در رشته حفظ ده جز، فائزه ناصری در رشته قرائت و مبینا صالحی در رشته نهج البلاغه به مرحله کشوری راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: این همکاران در مرحله نهایی که از ۲۴ تا ۲۶ خرداد ماه در مشهد مقدس برگزار می‌گردد، حضور خواهند داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان تصریح کرد: در مرحله بسیار تخصصی مقدماتی، این افراد موفق به کسب امتیازات بالا شده و جزو رتبه‌های برتر این مرحله بوده اند که در نوع و تعداد خود در طول سال‌های قبلی بی نظیر می‌باشد که موفقیت آنان را در مرحله نهایی و کسب رتبه‌های کشوری از خداوند منان خواستاریم.