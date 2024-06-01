مقابله با استبداد داخلی واستکبار جهانی اصل مبازرات امام خمینی(ره)

حسین‌قلی بدری بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به منشأ و زمینه‌های مبارزه با استبداد و استکبار در قیام پانزدهم خرداد، به رهبری امام خمینی (ره)، اظهار کرد: اندیشه‌ها و تفکّر امام راحل تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام اسلام بر اساس دستورات دین مبین اسلام، پیاده شدن قوانین اسلام در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.

وی با بیان اینکه حوادث خردادماه زمینه‌ساز پیروزی‌های بعدی انقلاب اسلامی و مردم ایران را فراهم کرد، افزود: قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران بر اصل دفاع از سنّت‌ها و ارزش‌های اسلامی، در مقابله با برنامه‌های استعماری آمریکا و اسرائیل، مبارزه با حاکمیّت و گسترش فرهنگ غربی که منافی با معیارهای فرهنگ اسلام ناب محمدی بود پایه گذاری شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری کوهرنگ با اشاره به قیام امت اسلامی ایران در خرداد ۱۳۴۲ به رهبری امام خمینی (ره) ادامه داد: نقطه آغاز شکوفایی قیام شکوهمند و گسترده ۱۵ خرداد در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون بود که منجر به پیوند مستحکم بین امت با امام خمینی (ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد و استمرار یافت.

بدری بابادی عنوان کرد: امام خمینی (ره) با دمیدن روح خودباوری و نفی از خود بیگانگی، زمینه‌های بازگشت به خویشتن در بین آحاد مردم را فراهم ساخت و کشور را از پرتگاه استعماری به قله رفیع رشد، پیشرفت و آبادانی سوق داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری کوهرنگ خاطرنشان کرد: نهضت اندیشه‌های فکری امام راحل در پانزده خرداد تأثیرات عمیق و شگرفی بر ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران گذاشت.

بدری اضافه کرد: بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران با زنده کردن روح استکبارستیزی و مبارزه با استبداد در مردم کارخانه تمدن‌سازی پرورش انسان‌های آزاده‌خواهی همچون شهیدان باکری، همت، خرازی، سلیمانی، رجایی، بهشتی و رئیسی‌ها از گهواره‌های آزادی‌خواهی سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی در دنیا ایجاد کرد.