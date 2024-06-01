به گزارش خبرنگار مهر، «تگزاس اسمش» نام تیم باشگاهی امیرحسین هدایی در لیگ برتر تنیس روی میز آمریکا است. این ملی پوش تنیس روی میز در حالی به این تیم پیوسته است که اخیرا قراردادی جدید در لیگ فرانسه امضا کرده بود.

او که از ۶ سال پیش به عنوان لژیونر بخشی از فعالیت های باشگاهی خود را دنبال می کند، قرارداد جدیدش در لیگ فرانسه با تیم لیل امضا کرده است.

بر این اساس او از این پس همزمان در دو لیگ فرانسه و آمریکا بازی می کند.

هدایی اولین بازیکن تنیس روی میز ایران است که وارد لیگ آمریکا شده است.

آمریکا، انگلیس، هند، ژاپن و روسیه کشورهایی هستند که در تیم تگزاس اسمش نماینده دارند.