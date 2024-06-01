بهترین مفسر اندیشه امام رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (قدس سره) بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه سی و پنجمین سالروز فراق بزرگ پرچمدار رسالت‌های الهی در قرن طغیان جاهلیت مدرن بر عقل وحیانی هستیم.

امام بزرگواری که با قیام خود، یکه تازی شیطان در تسخیر روح بشری و انفکاک دین و معنویت از جوامع انسانی را پایان داد و با تبیین پیوندهای دین و سیاست، مجدِد اسلام ناب شد.

شخصیتی عظیم و سرآمد که در علوم مختلف اسلامی کم نظیر بود و با ترویج معارف عمیق اسلام ناب محمدی شهد شیرین معرفت و بصیرت را در عمق جان مستضعفان جهان ریخت.

انقلاب اسلامی ایران که در همراهی مردم با شعارهای اسلام خواهانه به پیروزی رسید؛ فقط یک نام را بر بلندای خود در اهتزاز دارد و آن نام آیت الله العظمی روح الله موسوی خمینی است. بر آن عبدصالح و مطیع تکالیف الهی و پیرو مکتب ثقلین درود می‌فرستیم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با گرامیداشت نام و یاد امام راحل عظیم الشأن (رضوان الله تعالی علیه) بر معرفی، تکریم و تعظیم آن شخصیت تاریخ ساز تأکید می‌کند و اعلام می‌دارد:

۱- گرچه تاریخ نمی‌تواند عظمت شخصیت و بزرگی اقدام امام بزرگوار را نادیده بگیرد و انکار کند؛ اما شناساندن آن رهبر الهی و ترویج اندیشه و مکتب او یک وظیفه همگانی و یک عمل صالح است. هنوز مردم ما و حتی برخی از نخبگان علم و اندیشه نیز به حقیقت عظمت امام خمینی به شایستگی دست نیافته‌اند و این مهم می‌طلبد در معرفی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به معاصرین و آیندگان بیش از پیش گام برداریم.

۲- حدوث انقلاب اسلامی در پیروی مردم از اندیشه‌های الهی آن مرد بزرگ بود و امروز بقا و گسترش انقلاب اسلامی نیز معطوف به استمرار و استحکام در مسیر اوست. حوزه‌های علمیه در این مسئله نقشی مضاعف دارند و نباید بگذارند امام و انقلاب امام به تحریف و انحراف کشانده شود.

۳- امروز بهترین مفسر راه و اندیشه امام (قدس سره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) هستند و سلوک در راه و اندیشه او سلوک در مسیر امام خمینی است. عظمت امروز انقلاب اسلامی به همه ثابت کرده است که امام خامنه‌ای عزیز، مفسری امین بر اندیشه‌های امام بزرگوار هستند و انقلابی ماندن و در خط امام بودن جز در پایبندی به ولایت ایشان محقق نخواهد شد و جدا شدن از خط ولایت، پایانی جز انحراف و سقوط نخواهد داشت.

۴- امام در کنار باور عمیق به هدایت و نصرت الهی بر قدرتِ همراهی مردم نیز ایمان داشتند. تأکیدات مکرر و صادقانه امام بزرگوار بر جایگاه مردم و مستضعفین، باید چراغ راه مسئولان و کارگزاران باشد و حق امت امام را در بهره‌مندی از اقتصاد سالم، فرهنگ ایرانی و اسلامی و عدالت، بر اساس مردمداری و تکریم مردم با نهایت توجه و خاکساری ادا کنند.

۵- هر کس در مسیر امام و مکتب فکری او گام برداشت به سعادت و عزت رسید. شهید آیت الله رئیسی و شهدای خدمت در عمل به وصایای امام خمینی در مردمداری و خدمت رسانی، پیشگام بودند. اکنون آنان چراغ راه ما هستند و باید راه را با آنان شناخت و در مسیر خدمت رسانی به این الگوها اقتدا کرد.

۶- یاد شهیدان راه اسلام به ویژه شهیدان قیام خونین پانزدهم خرداد را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال علو درجات و حشر با امام عزیز را برای آنان مسئلت داریم.