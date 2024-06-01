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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۰

فرمانده سپاه شهرستان دشتی:

کاروان‌های شهرستان دشتی به حرم امام اعزام می‌شوند

کاروان‌های شهرستان دشتی به حرم امام اعزام می‌شوند

بوشهر- فرمانده سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی گفت: کاروان ارتحال حضرت امام خمینی (ره) از شهرستان دشتی با سه دستگاه اتوبوس به تهران اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار صبح شنبه در مراسم بدرقه زائرین اظهار کرد: برای زائرین برنامه‌های متنوع فرهنگی پیش بینی شده و در طول مسیر در اماکن زیارتی نیز حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: این عزیزان با سه دستگاه اتوبوس جهت شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به تهران اعزام شدند.

زارعی تبار از همراهی مدیران شهرستان در اعزام زائرین تقدیر کرد و یادآور شد: امام این انقلاب را پایه گذاری کرد و پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، شاهد بودیم که همه دنیا به اینکه انقلاب ما بزرگترین معجزه تاریخ بوده اعتراف کرده‌اند.

فرمانده سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی تصریح کرد: این انقلاب بر پایه اسلام ناب محمدی پایه گذاری شده و بر اساس معنویت و معرفت دینی بوده است.

کد مطلب 6124586

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