به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار صبح شنبه در مراسم بدرقه زائرین اظهار کرد: برای زائرین برنامه‌های متنوع فرهنگی پیش بینی شده و در طول مسیر در اماکن زیارتی نیز حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: این عزیزان با سه دستگاه اتوبوس جهت شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به تهران اعزام شدند.

زارعی تبار از همراهی مدیران شهرستان در اعزام زائرین تقدیر کرد و یادآور شد: امام این انقلاب را پایه گذاری کرد و پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، شاهد بودیم که همه دنیا به اینکه انقلاب ما بزرگترین معجزه تاریخ بوده اعتراف کرده‌اند.

فرمانده سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی تصریح کرد: این انقلاب بر پایه اسلام ناب محمدی پایه گذاری شده و بر اساس معنویت و معرفت دینی بوده است.