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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۵

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کشور با امام راحل تجدید میثاق کردند

کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کشور با امام راحل تجدید میثاق کردند

ری- با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی مدیران و کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کشور، در حرم امام خمینی (ره) آیین تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و در آستانه سی و پنجمین سالگرد ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهرداد عظیمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سیدعلی حسینی، مدیرکل فنی حرفه‌ای استان تهران، آئین تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل برگزار شد.

بر اساس این گزارش سایر معاونین و کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با حضور در مرقد امام خمینی (ره) در این مراسم وزیر و معاونین را همراهی کردند.

گفتنی است که شرکت کنندگان بر مزار شهدا نیز حاضر شده و با قرائت فاتحه و تقدیم گل به مقام شامخ این قهرمانان ادای احترام کردند.

کد مطلب 6124605

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