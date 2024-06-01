کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کشور با امام راحل تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و در آستانه سی و پنجمین سالگرد ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهرداد عظیمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سیدعلی حسینی، مدیرکل فنی حرفه‌ای استان تهران، آئین تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل برگزار شد.

بر اساس این گزارش سایر معاونین و کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با حضور در مرقد امام خمینی (ره) در این مراسم وزیر و معاونین را همراهی کردند.

گفتنی است که شرکت کنندگان بر مزار شهدا نیز حاضر شده و با قرائت فاتحه و تقدیم گل به مقام شامخ این قهرمانان ادای احترام کردند.