چرا باید به تفلیس سفر کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تفلیس، پایتخت جمهوری گرجستان، یکی از شهرهای جذاب و تاریخی در منطقه قفقاز است که با تاریخ طولانی و فرهنگ متنوع خود، گردشگران را جذب میکند. اگر به دنبال یک تجربه جذاب در سفر خود هستید، سفر به تفلیس میتواند یک انتخاب عالی باشد.
آنچه که در تفلیس بیش از همه مشهود است، تلفیق آداب و رسوم ارمنی، ایرانی، ترکی، روسی و گرجی در فرهنگ و زندگی روزمره است.
آشنایی با شهر تفلیس
زبان رسمی در تفلیس گرجی است. اما اکثر افراد در صنعت گردشگری و تجارت به زبان انگلیسی نیز مسلط هستند. به عنوان یک گردشگر، اگر به زبان انگلیسی صحبت کنید، میتوانید به راحتی با مردم محلی ارتباط برقرار کنید. واحد پول رسمی در تفلیس و سراسر گرجستان، لاری گرجستان است.
تفلیس در منطقه زمانی جیورجیا واقع شده و منطقه زمانی تفلیس به موقعیت جغرافیایی این کشور مرتبط است. در تابستان، تفلیس از زمان مساوی به زمان گرینویچ کم ۴ ساعت و در زمستان کم ۳ ساعت دارد.
آب و هوای مطلوب
تفلیس در فصول مختلف آب و هوای متنوعی دارید، و این امکان را به گردشگران میدهد تا در هر فصلی از سال این شهر زیبا را ببینند. با توجه به این تنوع فصلها، تفلیس به عنوان یک مقصد توریستی چند فصلی بسیار جذاب است.
بهار در تفلیس دمای ملایم و آب و هوای بسیار دلپذیری دارد. این فصل اوقات بهاری گلها و درختان میوه در شهر را زیبا میکند. آب و هوای مناسب بهاری برای پیادهروی و گردش در پارکها و باغهای شهر مناسب است.
در تابستان، آب و هوای تفلیس گرم و خشک است. دما معمولاً در محدوده ۲۵-۳۰ درجه سانتیگراد و حتی بالاتر میرود. تابستان، بهترین فصل سفر به تفلیس، برای گردش در شهر و برگزاری فستیوالها و رویدادهای فرهنگی خارجی است. مناظر طبیعی زیبایی مثل دریاچه تبلیسی و کوهستانهای قفقاز در این زمان از سال به اوج زیبایی خود خواهند رسید.
پاییز در تفلیس به عنوان یکی از فصول زیبا و مناسب برای گردش محبوب است. دما کمی ملایمتر میشود و برگهای درختان شروع به تغییر رنگ میکنند. پاییز در تفلیس معمولاً خشک و آسمان آبی دارد.
زمستان در تفلیس سرد و برفی است. دما بهطور معمول به زیر ۰ درجه سانتی گراد میرود و برف میآید. این فصل برای دویدن از فعالیتهای برفی مانند اسکی و اسنوبورد به کوهستانهای قفقاز نزدیک به تفلیس مناسب است.
تنوع فرهنگی
تفلیس شهری است که به عنوان جایی با تنوع فرهنگی بینظیر شناخته میشود. در سفر به تفلیس، شما میتوانید گسترهای از معماری و تاریخ، مساجد، کلیساها، سیناگوگها و معابدههای متعددی را ببینید. این تنوع فرهنگی شهر را برای اهل هنر، تاریخ، و فرهنگ جذاب میکند. در تفلیس، مراسمات مذهبی مختلفی همچون کریسمس، نوروز گرجی، و سوگونوبا جشن گرفته میشوند.
طبیعت گردی
یکی از جنبههای مهمی که این شهر را به مقصدی منحصر به فرد برای طبیعت گردی تبدیل کرده، طبیعت زیبای آن است. تفلیس به عنوان یک شهر دامنههای قفقازی و نزدیکی به رودخانه کورا و دریاچه تبلیسی، مناظر طبیعی زیبایی ارائه میدهد.
دریاچه لیسی تفلیس، که در شمال غربی شهر تفلیس قرار دارد، جایی ایدهآل برای تفریح در طبیعت است. شما میتوانید اطراف دریاچه قدم بزنید. مناظر طبیعی این منطقه با کوهها و جنگلها فوقالعاده زیبا هستند. همچنین دارای باغهای زیبایی است که شامل گلها، درختان ارتفاعی و مکانهایی برای پیادهروی و پیکنیک میشوند. باغهای بوتانیکال از جمله باغهای دیدنی تفلیس است.
هزینههای مناسب سفر
برای سفر به تفلیس، میتوانید از گزینههای پروازی ارزان استفاده کنید. شرکتهای هواپیمایی مختلفی از ایران به تفلیس پرواز انجام میدهند و انتخاب از بین آنها میتواند به شما امکان تعیین قیمت مناسبی بدهد. تفلیس دارای تنوع بسیاری از انواع اقامتگاهها از جمله هتلها، آپارتمانها و مهمانسراها است. معمولاً اسکان در تفلیس نسبت به شهرهای اروپایی ارزانتر میباشد، و شما میتوانید جهت خرید تور تفلیس گزینهای که با بودجهتان مطابقت دارد را انتخاب کنید.
تفلیس به عنوان یک مقصد خرید اقتصادی نیز شناخته میشود. بازارها و فروشگاههای محلی امکان خرید محصولات محلی، لباسها و سوغاتهای متنوع با قیمتهای مناسب را فراهم میکنند. این شهر همچنین به یک مقصد توریستی اقتصادی نیز شهرت دارد زیرا بسیاری از اماکن تفریحی و فعالیتهای گردشگری در تفلیس به قیمتهای مناسبی دارند.
چرا با آوان گشت به تفلیس سفر کنیم؟
آژانس مسافرتی آوان گشت، یکی از با سابقه ترین آژانسهای مسافرتی در زمینه برگزاری تورهای داخلی مانند قشم، کیش و تور مشهد و تورهای خارج از کشور مانند تفلیس، تور استانبول از اصفهان و سن پتزبورگ است.
برای مشاهده و رزرو تورهای مختلف به ویژه تورهای کشور گرجستان و یا حتی رزرو هتل میتوانید به وب سایت آوان گشت مراجعه کنید، در سایت این آژانس مسافرتی پکیجهای متفاوتی برای خرید در اختیار شما خواهد بود. چنانچه نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید با کارشناسان مجموعه آوان گشت تماس حاصل فرمایید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما