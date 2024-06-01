نظارت بر عدم دریافت وجه غیرمجاز در مدارس چهارمحال و بختیاری

حجتالله شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبتنام دانشآموزان پایه اول از نوزدهم اردیبهشت ماه بهصورت رسمی آغاز شده و پیشبینی میشود ۱۹ هزار دانشآموز در سطح چهارمحال و بختیاری برای سال تحصیلی پیش رو ثبتنام کنند.
دبیر ستاد ثبتنام دانشآموزان چهارمحال و بختیاری افزود: اولیا میتوانند در سامانه خدمات الکترونیکی آموزش و پرورش ورود کرده و اقدام به پیشثبتنام کنند و بعد با مراجعه حضوری به مدرسه محل سکونت ثبتنام را بهصورت قطعی به پایان برسانند.
وی ادامه داد: برای دانشآموزان میانپایه یعنی کلاسهای دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم، نهم و… نیازی به مراجعه اولیا به مدارس برای ثبتنام نیست و مدیر باید بهصورت خودکار ثبتنام را انجام دهد.
شریفی عنوان کرد: اولویت ما برای ثبتنام دانشآموزان نزدیکترین مدرسه به محل سکونت است، اولویت بعدی ثبتنام در مدارس نزدیک به محل کار والدین کارمند است و در مرحله سوم افراد میتوانند از مدارس هیئت امنایی در صورت عدم تکمیل ظرفیت استفاده کنند.
دبیر ستاد ثبتنام دانشآموزان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: اگر بخواهیم بر اساس خواسته افراد اجازه دهیم هر مدرسهای دوست دارند بچه خود را ثبتنام کنند در یک مدرسه بیش از ظرفیت وارد میشود و یک مدرسه خالی میماند.
وی تصریح کرد: معلمان بر اساس امتیاز در مدارس تقسیم میشوند و نمیتوان گفت معلم یک مدرسه بهتر از بقیه مدارس است.
شریفی با اشاره به اینکه برخی از مدارس مانند تیزهوشان، شاهد و… بر اساس ابلاغیه مربوط به شهریه، مبالغی را موقع ثبتنام از خانوادهها دریافت میکنند، یادآور شد: مدارس دولتی و هیئت امنایی حق دریافت وجوه مجاز که شامل هزینه خرید کتاب و بیمه است را دارند که این مبلغ نیز حدود ۱۰۰ هزار تومان است.
دبیر ستاد ثبتنام دانشآموزان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نظارت بر روند ثبتنام و عدم دریافت وجه غیرمجاز در مدارس آغاز شده و تیمهای بازدید ما از نوزدهم کار خود را آغاز کردهاند، اما مردم میتوانند در صورت مشاهده تخلف با شماره ۳۲۲۲۱۰۴۰ تماس حاصل کنند و موارد را گزارش دهند.
وی افزود: مدارس هیئت امنایی از اول مهرماه بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مبلغی طبق برنامههایی که دارند، دریافت میکنند.
شریفی با اشاره به مبلغی که باید برای لباس فرم پرداخت شود خاطرنشان کرد: برای این منظور باید بر اساس قراردادی که بسته میشود از طریق امور صنفی و آموزش و پرورش اقدام شود و رئیس انجمن اولیا و مربیان دعوت شده و توجیه میشود، مدل فرم مدارس توسط مدرسه تعیین میشود و لازم نیست از یک تولیدی واحد تهیه شود.
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