کمک بیش از ۵ میلیاردتومانی خیران به انجمن حمایت از زندانیان کرمان

پرویز سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت روز نسیم مهر و به همت انجمن حمایت از زندانیان کرمان، جشن نسیم مهر بعد از ظهر شنبه در تالار برق کرمان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم از خیران، خانواده زندانیان و فرزندان افراد زندانی که در رشته‌های ورزشی، تحصیل و… حائز رتبه شده اند، تجلیل به عمل خواهد آمد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان کرمان بیان کرد: همچنین قرار است از کارآفرینانی که با دریافت وام، شغل ایجاد کرده و زمینه اشتغال دیگران را نیز فراهم کرده اند، تجلیل شود.

سلیمانی یادآور شد: خیران در سال گذشته بیش از ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به انجمن حمایت از زندانیان کرمان کمک کرده اند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان کرمان ادامه داد: با این مبلغ طی یکسال اخیر، تعداد ۶۳ زندانی در شهرستان کرمان آزاد شده اند.

سلیمانی تصریح کرد: زندانیان آزاد شده صرفاً به دلیل رد مال در زندان بسر می برده اند که با کمک خیران بدهی آنان پرداخت شده و به آغوش خانواده و جامعه بازگشته اند.

یادآوری می‌شود: جشن نسیم مهر عصر شنبه ۱۲ خردادماه از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه، با حضور مسئولان در تالار برق کرمان برگزار خواهد شد.