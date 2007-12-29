507 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین بنازاده رئیس ستاد بازسازی بم در جمع خبرنگاران گفت: در شهر بم و بروات 23 هزار و 500 واحد مسکونی بر اثر زلزله 5 دی ماه 83 ویران شد که تسهیلات بازسازی به کلیه افراد وارث املاک اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بازسازی 22 هزار 500 واحد مسکونی هم اکنون به پایان رسیده افزود: این واحدها با دریافت قسط آخر تسهیلات بازسازی به اتمام رسیده اند و مابقی واحدها نیز در حال اتمام است.

رئیس ستاد بازسازی بم با اشاره به وجود 8 هزار و 400 خانوار فاقد ساختمان مسکونی در بم بیان کرد: این افراد به سه گروه فرعی،مستاجرین و مزدوجین تقسیم و در برنامه بازسازی قرار گرفته است که به این گروه اعتباری بالغ بر 10 میلیون تومان وام پرداخت شده است و هم اکنون بازسازی 4 هزار و 500 واحد از تعداد مذکور به پایان رسیده است.

وی با اعلام اینکه در بخش مسکن شهرستان بم تاکنون بازسازی 27 هزار واحد به اتمام رسیده است، افزود: برای بازسازی 23 هزار و 500 واحد مسکونی رقمی بالغ بر 11 میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود 5 درصد و با بازپرداخت 15 ساله همچنین 4.5 میلیون تومان کمک بلاعوض ( این رقم برای خانوارهای بالای 6 نفر معادل 5.5 میلیون تومان بوده است) پرداخت شده، ضمن اینکه برای این گروه علاوه بر تسهیلات، هزینه صدور پروانه، تهیه نقشه و نظارت از طریق ستاد بازسازی ارائه شده است.

بنا زاده افزود: برای گروه فرعی و گروه مستاجرین و مزدوجین فقط تسهیلات ده میلیون تومانی پرداخت شده و به این گروه کمک بلاعوض تعلق نگرفته و هزینه صدور خدمات معادل یک میلیون تومان بر عهده مالکان بوده است.

وی مجموع واحدهای مسکونی خانوارهای اصلی، فرعی، مستاجرین و مزدوجین را بالغ بر 32 هزار واحد خواند و افزود: همچنین 6 هزار و 250 واحد تجاری بر اثر زلزله آسیب دید که از این تعداد تاکنون بازسازی 4 هزار و 200 واحد به اتمام رسیده است.

رئیس ستاد بازسازی بم در خصوص ارائه خدمات عمران شهری به منظور پاکسازی معابر از ضایعات بازسازی بیان کرد: ضایعات در معابر شهر بم براثر عملیات ساختمانی که به طور مستمر نیز ادامه دارد که به منظور بازسازی نخاله های ساختمانی ، 4 اکیپ ماشین آلان سنگین ساختمانی در نظر گرفته شده است.

بنازاده افزود: عملیات پاکسازی سطح شهر از نخاله های ساختمانی همزمان با امر بازسازی در شرق شهرستان بم توسط ستاد بازسازی و در غرب این شهرستان توسط شهرداری به انجام می رسد .

وی در رابطه با عدم اتمام برخی از واحدهای مسکونی در بم اظهار داشت: این واحدها متعلق به کسانی است که ساختمان هایشان با زیر بناهای بالای 100 متر مربع است و با وام تخصیصی توانسته اند فقط تا مرحله سفت کاری پیش روند و برای اتمام با تورم موجود به تسهیلات بیشتری نیاز دارند این در حالی است که مابقی واحدها در برنامه بازسازی به دلیل زیربنای کمتر هم اکنون به اتمام رسیده است.

به گفته بنازاده، زیر بنای استاندارد در برنامه بازسازی شهری 85 تا 100 متر مربع و در روستاها تا 60 متر مربع بوده است .

رئیس ستاد بازسازی بم با اشاره به اعتبارات ساخت خیابان یک طرفه مربوط به بازار شهر بم معادل 6 میلیون تومان بیان کرد: بخش ساختمانی این بازار هم اکنون 92 درصد پیشرفت داشته و ساخت پیاده رو و رواق آن 50 درصد پیش رفته است.

در ادامه محمود بزازان رئیس دبیرخانه ستاد بازسازی بم در رابطه با اعتبارات بازسازی شهرستان زلزله زده بم گفت: از سال 83 تاکنون بالغ بر 700 میلیون تومان اعتبار دولتی به بازسازی این شهرستان اختصاص یافته ضمن اینکه رقمی معادل 630 میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی با بهره 5 درصد برای بازسازی واحدهای مسکونی شهری ، روستایی و تجاری در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: از طریق بانکهای عامل به هر واحد مسکونی خسارت دیده مبلغ 15.5 میلیون تومان وام اختصاص یافته که از این رقم 3.5 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض بوده و یک میلیون تومان نیز برای دیوارکشی اختصاص یافته است.

رئیس دبیرخانه ستاد بازسازی بم با بیان اینکه ده میلیون تومان به مستاجرین و مزدوجین با دستور رئیس جمهور اختصاص یافته است، افزود: همچنین رقمی بالغ بر 220 میلیون دلار وام از طریق بانک جهانی اختصاص یافت که از این رقم 150 میلیون دلار به بنیاد مسکن جهت تامین آهن آلات و مصالح مورد نیاز تعلق گرفت و مابقی آن معادل 70 میلیون دلار نیز به منظور راه چهاربانده ، مقاوم سازی برخی واحدها و بازسازی مخابرات، بازار خیابان یک طرفه و نازک کاری واحدهای مسکونی اختصاص یافت.

وی با اشاره بازسازی 52 مسجد ، امامزاده، حسینیه در بم عنوان کرد: اعتبارات بازسازی این مکانها از طریق ستاد بازسازی بم در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و تاکنون بالغ بر 10 مسجد ، امامزاده و حسینیه افتتاح شده و حدود 12 مکان دیگر نیز تا هفته آینده افتتاح می شود ضمن اینکه مابقی مکان ها نیز تا پایان سال به اتمام می رسد.

بزازان در رابطه با بازسازی ساختمانهای دولتی اظهار داشت: در فاز یک، بالغ بر 15 طرح و 56 پروژه با مساحت 148 هزار و 385 متر مربع و 29 هزار و 670 متر مربع فضای ورزشی و 57 هزار و 367 متر مربع برای محوطه های نیروی انتظامی تعریف شد که سازمان مجری برای بازسازی این مکان های اداری و دولتی اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان اختصاص داده است.

وی در پایان افزود: در اولویت دوم 17 پروژه با اعتباری بالغ بر 74 میلیارد تومان و با زیر بنای 27 هزار و 200 متر مربع تعریف شد که تاکنون در این امر 45 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.