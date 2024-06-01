احداث ۴۰ هکتار گلخانه در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه تسهیلات احداث گلخانه با بازپرداخت پنج ساله با یک سال تنفس به متقاضیان اعطا میشود، اظهار کرد: تسهیلات پرداختی برای احداث گلخانه، از محل تبصره ۱۸ و با کارمزد ۱۳ درصد به متقاضیان تعلق میگیرد.
وی افزود: در یک سال گذشته با توجه به محدودیت منابع مالی، روند اعطای تسهیلات کُندتر شده اما باز هم حمایتهای لازم از متقاضیان وجود دارد تا اعطای تسهیلات در اولین فرصت عملیاتی شود.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هدف از کشت توسعه گلخانهها برای افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال، تولید خارج از فصل و بهرهوری بهتر از آب است که نسبت به فضای باز ۱۰ تا ۱۲ درصد با کاهش مصرف آب و ۸ تا ۱۰ برابر فضا کمتر، استفاده میشود.
شیرانی عنوان کرد: عمده محصولات تولید شده توسط گلخانههای استان چهارمحال و بختیاری غالباً سبزی و صیفی بوده و صادرات فلفل به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ هکتار گلخانه در استان چهارمحال و بختیاری در حال احداث است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از محل اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد ۳۵ نفر در سطح ۱۸.۵ هکتار جذب تسهیلات صورت پذیرفت است.
شیرانی بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۹۰ فقره پرونده در استان چهارمحال و بختیاری در سطح ۳۰۰ هکتار برای ارجاع به بانک آماده است که منتظر ابلاغ تسهیلات هستیم، نیاز تسهیلات در این زمینه حدود ۵ هزار میلیارد تومان است.
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