  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۳۱

فرمانده پلیس راهور خراسان رضوی اعلام کرد؛

آغاز ممنوعیت‌های ترافیکی روز زیارتی امام رضا (ع) در مشهد

آغاز ممنوعیت‌های ترافیکی روز زیارتی امام رضا (ع) در مشهد

مشهد- فرمانده پلیس راهور خراسان رضوی از آغاز محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی به مناسبت روز زیارتی امام رضا(ع) در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی امیدوار با اشاره به این مناسبت اعلام کرد: برنامه محدودیت ترافیکی اطراف حرم مطهر رضوی همزمان روز زیارتی امام رضا (ع) از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز، ۱۲ خرداد در مسیرهای اصلی منتهی به حرم آغاز خواهد شد که بدین منظور، تقاطع دانش، تقاطع خسروی، چهارراه شهدا، تقاطع شهدای گمنام و نواب صفوی، با محدودیت در تردد همراه بوده و به محض تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اماکن مذکور، برنامه ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد.

فرمانده پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: پس از تکمیل ظرفیت تردد در مسیرهای شماره یک منتهی به حرم، پلیس برنامه محدودیت ترافیکی در معابر میدان بسیج، میدان گنبد سبز، میدان شهدا، تقاطع آیت الله بهجت (زرینه)، تقاطع امیرالمومنین و خیابان ۱۷ شهریور را به اجرا در خواهد آورد که به محض تکمیل ظرفیت این معابر نیز، ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد.

وی بیان کرد: با عنایت به تعطیلات پیش رو و حضور زائران گرامی در مشهد، از همشهریان عزیز خواهشمندیم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و با خودروهای شخصی مشرف نشوند.

کد مطلب 6124676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها