به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی امیدوار با اشاره به این مناسبت اعلام کرد: برنامه محدودیت ترافیکی اطراف حرم مطهر رضوی همزمان روز زیارتی امام رضا (ع) از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز، ۱۲ خرداد در مسیرهای اصلی منتهی به حرم آغاز خواهد شد که بدین منظور، تقاطع دانش، تقاطع خسروی، چهارراه شهدا، تقاطع شهدای گمنام و نواب صفوی، با محدودیت در تردد همراه بوده و به محض تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اماکن مذکور، برنامه ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد.

فرمانده پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: پس از تکمیل ظرفیت تردد در مسیرهای شماره یک منتهی به حرم، پلیس برنامه محدودیت ترافیکی در معابر میدان بسیج، میدان گنبد سبز، میدان شهدا، تقاطع آیت الله بهجت (زرینه)، تقاطع امیرالمومنین و خیابان ۱۷ شهریور را به اجرا در خواهد آورد که به محض تکمیل ظرفیت این معابر نیز، ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد.

وی بیان کرد: با عنایت به تعطیلات پیش رو و حضور زائران گرامی در مشهد، از همشهریان عزیز خواهشمندیم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و با خودروهای شخصی مشرف نشوند.