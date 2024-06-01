مجازات بیش از ۴۰ میلیارد ریالی برای خبازی های مرکزی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نورالهی پیش از ظهر شنبه در حاشیه کارگروه آرد و نان استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زمانی که یارانه آرد صنف و صنعت در ۲ سال گذشته به لحاظ مدیریت و مردمی سازی حذف شد، این نگرانی وجود داشت با توجه اختلاف قیمت زیاد ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومانی چگونه این فضا کنترل شود چراکه احتمال ترغیب نانوا به فروش خارج از شبکه وجود داشت.

وی افزود: اجرای سامانه نانینو این نگرانی را تا حد زیادی مرتفع کرد و اگر اجرا نمی‌شد با این اختلاف زیاد قیمت بین آرد بخش خانگی و صنف و صنعت به طور حتم مشکلاتی ایجاد می‌شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح سال گذشته ۲۰ مورد پرونده با عنوان اتهامی عرضه خارج از شبکه وجود داشت و اگر این سامانه نبود به طور قطع تعداد پرونده‌ها افزایش می‌یافت.

نورالهی تاکید کرد: طبق آمار ستاد خبر سازمان صمت، بیشترین شکایت مردمی در حوزه خبازی‌ها است از این رو بیشترین بازرسی‌ها در این حوزه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۳ هزار پرونده در بحث نانوایی‌ها رسیدگی و بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال، مجازات برای نانوایی‌های متخلف تعیین شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: متأسفانه بیشترین تخلف تعطیلی خودسرانه و عدم رعایت نظامات صنفی بود و نانوایی‌های متخلف به دنبال دور زدن سامانه بودند که ضمن فروش آرد، یارانه را نیز دریافت کنند.

نورالهی تاکید کرد: تعطیلی خودسرانه، عرصه خارج از شبکه آرد و کم فروشی تخلفات در این حوزه محسوب می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر جزای نقدی، برای نانوایان متخلف تعطیلی و نصب پارچه بر درب نیز در دستور کار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاع رسانی و آموزش لازم در اجرای طرح داده شده از این رو خبازی‌ها باید خود را با طرح سازگار کرده و آردهای تحویلی را به نان تبدیل کنند تا کسری آرد نداشته باشند.

نورالهی تاکید کرد: توجه به راه اندازی سامانه هوشمند نانینو علت بیش از ۹۹ درصد کاهش سهمیه آرد، انجام تخلف از سوی واحد خبازی است که انتظار است نانوایی‌ها این مهم را به دولت منتسب نکنند.