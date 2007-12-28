عمار حکیم بر توافق همه گروهها برای تقویت آشتی ملی در عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، عمار حکیم در سیمنار هفتگی در موسسه شهید محراب در شهر نجف توافق سه جانبه اخیر حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب اسلامی عراق را گامی مهم در مسیر تقویت آشتی ملی دانست.

رئیس جمهوری عراق سوم آذرماه امضای یادداشت تفاهم سه جانبه میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق با حزب اسلامی این کشور را اعلام کرد. وی افزود: امضای این یادداشت تفاهم با هدف تقویت روابط میان طرف های امضا کننده و وحدت صفوف عراق صورت گرفته است.

این درحالی است که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در نیمه اوت گذشته نیز توافقنامه چهارجانبه ای را با مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست سید عبدالعزیز حکیم و حزب الدعوه اسلامی به رهبری نوری المالکی نخست وزیر این کشور امضا کردند.

این طرف ها تاکید کردند که این توافق چهارجانبه آنها با هدف تحرک بخشیدن به فرایند سیاسی و حمایت از دولت المالکی صورت گرفته است.

عمار حکیم با ابراز امیدواری برای الحاق حزب اسلامی عراق به این توافق چهارجانبه گفت: توافق اخیر میان دوحزب کرد و حزب اسلامی گامی مهم در مسیر تقویت طرح آشتی ملی به شمار می رود و ما از این گام و توافق استقبال می کنیم.

وی اشاره کرد: هرگونه توافق نیروهای سیاسی، تلاش برای خدمت به منافع ملی و فرایند سیاسی است و همبستگی و انسجام میان عراقی ها را تقویت می کند.



حکیم گفت: وقتی توافق چهارجانبه اعلام شد، ما آن را گامی مهم برشمردیم و امروز امیدواریم که همه نیروهای سیاسی در راستای خدمت به طرح آشتی درعراق هماهنگ و منسجم شوند.