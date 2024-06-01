۵ هزار فرصت شغلی در کرمان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی صبح شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، ضمن عرض تسلیت بهمناسبت شهادت آیتالله رئیسی و همراهان ایشان اظهار داشت: خدمت به مردم این شهدا را نزد خداوند و در قلوب مردم محبوب کرد.
وی افزود: مشکلات سر راه ازدواج جوانان و تشکیل خانواده به دو بخش زیرساختی و فرهنگی تقسیم میشود.
بابایی مشکلات زیرساختی را مسکن و اشتغال برشمرد و تصریح کرد: این دو مساله همواره در دستور کار دولت سیزدهم بوده است.
فرماندار کرمان گفت: با اقدامات مثبتی که در بخش جهش ملی مسکن انجام شده، امکان خانهدار شدن بخش زیادی از مردم فراهم می شود.
وی با اشاره به تأمین زمین در شهرستان کرمان افزود: افرادی که فرم جیم آنها سبز بوده و شرایط لازم را دارا باشند میتوانند از تسهیلات طرح جهش ملی مسکن بهرهمند شوند.
بابایی مشکل اشتغال را نیز حل شدنی دانست و تاکید کرد: هم اکنون ۵ هزار فرصت شغلی در شهرستان کرمان ایجاد شده که تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از این فرصت استفاده کردهاند.
فرماندار کرمان فرهنگ کار حاکم بر جامعه را نامطلوب خواند و گفت: هنوز خرده فرهنگ مربوط به پشت میز نشینی بر این بخش مسلط است.
وی تاکید کرد: جهت رفع مشکل اشتغال و رونق تولید باید فرهنگ کار موجود اصلاح شود.
فرماندار کرمان از همافزایی و همدلی بخش دولتی، سمنها و خیرین در امر ساماندهی امور جوانان در شهرستان خبر داد.
بابایی بیان کرد: وجود فرهنگ همیاری و مشارکت بخش مهمی از سرمایه فرهنگی ما محسوب می شود.
وی وجود ۴۰۰ گروه جهادی در شهرستان کرمان را موید این مطلب دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی نیز در این زمینه همکاری قابل توجهی داشته است.
بابایی همراهی اصناف مختلف از قبیل گلفروشان، آرایشگران، تالارداران، میوهفروشان و … را در زمینه تسهیل امر ازدواج امری ستودنی دانست.
فرماندار کرمان ادامه داد: بخش دولتی و دستگاههایی از قبیل بهزیستی، کمیته امداد، ورزش و جوانان، بسیج و …نیز توانستهاند در حطیه مشاوره رایگان قبل از ازدواج، تأمین جهیزیه، شغل و مسکن جوانان قدمهای خوبی بردارند.
بابایی خاطرنشان کرد: در صورت هماهنگی بیشتر بین سمنها و خیریههایی که در این زمینه فعالیت میکنند، از موازیکاری پیشگیری شده و افراد بیشتری از خدمات مذکور بهره مند میشوند.
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