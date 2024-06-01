محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی از امروز وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر به ویژه برای مناطق جنوب، شرق و مرکز استان خوزستان مورد انتظار است و از فردا روند کاهش ۳ تا ۵ درجهای دما برای استان پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: همچنین تا روز دوشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی خوزستان متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود و احتمال خیزش گرد و خاکهای محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس تا اواخر روز سه شنبه مواج خواهد بود.
وی گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۰.۸ و ایذه با ۲۰.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند؛ همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۲ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
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