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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۸

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

دمای هوا در خوزستان سردتر می‌شود

دمای هوا در خوزستان سردتر می‌شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش دمای هوا در استان از فردا خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر به ویژه برای مناطق جنوب، شرق و مرکز استان خوزستان مورد انتظار است و از فردا روند کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین تا روز دوشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی خوزستان متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود و احتمال خیزش گرد و خاک‌های محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس تا اواخر روز سه شنبه مواج خواهد بود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۰.۸ و ایذه با ۲۰.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۲ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6124726

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    نظرات

    • نورالله گرشاسبی ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      28 0
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      سرد نه خنک وقتی دما از ۵ درجه کمتر باشد سردتر می‌گویند نه از ۵۵ درجه۵۰شود
    • روزبه IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      22 4
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      مگه زمستونه میگی هوا خوزستان سردتر شده. دست از سر خوزستان بردارید
    • ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      16 1
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      اینجور نوشته سردتر گفتم لباس گرم آماده کنیم !!!!!!!!!!!
    • تیانا IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 1
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      والا بابا الکی ، خوزستان جهنمه ، خیلی گرمه خیلی گرمش کردن بابا بس کنین
    • ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      بله امشب یه کم باد می اومد ولی سرد کجا بود بگو خنک می‌شود البته خنک نه ها خنک
    • رحیم ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 1
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      یه جورگفته سردترمیشه به مادرم گفتم لحاف بیاره با لباس،زمستونی
    • محمد ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 0
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      داداش بیا خرمشهر و آبادان و اهواز تو روز ساعت ۱۱ صبح اونجا باش راستی چندتا تخمه مرغ بیار روی زمین خوزستان سرخ کنیم باهم بخوریم نون پیاز یادت نره تو پشت میزه نظر نده بیا حضوری هوای خوزستان جک کن دادا
    • کعـــــبی ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مثل ادم بگید کاهش 3_5درجه ای دما نه سردتر ولک مگه توقطب شمالیم
    • ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      یه جوری گفته سردفکرکردم کولرها روخاموش میکنیم
    • ایرانی IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 0
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      اگر سایت زرد هستید دیگر بحثی نیست اما بکارگیری کلمات درست و مرتبط با متن خبر می بایست الزامی باشد. خوزستان سرد نیست که بخواهد سردتر شود. خنک هم نیست. خوزستان داغ است. وقتی در ابتدای خرداد، دمای ۵۰ درجه را تجربه میکند، اگر دما اندکی کاهش یابد، می بایست بنویسید از شدت گرمای هوا کاسته می شود.
    • محسن ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      6 0
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      ولا باید یک قانون برا خوزستان بزارن تابستون شب ها اداره بانک ها باز کنند و روز ها همه جا تعطیل باشه از گرما.
    • سام IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      مگه سرده که سردتر میشه
    • ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      والا ما دماسنج تو حیاط خونه میذاریم شصت رو نشون میده بعد اقایون متخصص هواشناسی میگن ۴۹.۹ درجه

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