محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از امروز وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر به ویژه برای مناطق جنوب، شرق و مرکز استان خوزستان مورد انتظار است و از فردا روند کاهش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین تا روز دوشنبه وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی خوزستان متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود و احتمال خیزش گرد و خاک‌های محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس تا اواخر روز سه شنبه مواج خواهد بود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۰.۸ و ایذه با ۲۰.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۲ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.