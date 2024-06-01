توزیع ۷۷۰ نهال گلدانی درختان مثمر در حمیدیه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عبیاوی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ۷۷۰ نهال گلدانی درختان مثمر شامل کنارهندی، نارنگی، کینو گواواتو سرخ، لیموترش و انگور فلیم در سطح ۲ هکتار در روستاهای حزبه، شیخ زهرا و حماد بین ۶ باغدار شهرستان حمیدیه توزیع و احداث شد.

وی اضافه کرد: توزیع نهال به صورت رایگان یک ابزار مهم در حمایت از کشاورزان است و علاوه بر افزایش تولید باعث بهبود باغات می‌شود.

عبیاوی در ادامه اهداف مهم این طرح را ایجاد اشتغال تأمین امنیت غذایی و افزایش سطح زیر کشت با توجه به اقلیم و شرایط آب‌وهوایی عنوان کرد.