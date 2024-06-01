  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۳۹

مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه خبر داد؛

توزیع ۷۷۰ نهال گلدانی درختان مثمر در حمیدیه

توزیع ۷۷۰ نهال گلدانی درختان مثمر در حمیدیه

حمیدیه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه گفت: ۷۷۰ نهال گلدانی درختان مثمر رایگان بین باغداران شهرستان حمیدیه توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عبیاوی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ۷۷۰ نهال گلدانی درختان مثمر شامل کنارهندی، نارنگی، کینو گواواتو سرخ، لیموترش و انگور فلیم در سطح ۲ هکتار در روستاهای حزبه، شیخ زهرا و حماد بین ۶ باغدار شهرستان حمیدیه توزیع و احداث شد.

وی اضافه کرد: توزیع نهال به صورت رایگان یک ابزار مهم در حمایت از کشاورزان است و علاوه بر افزایش تولید باعث بهبود باغات می‌شود.

عبیاوی در ادامه اهداف مهم این طرح را ایجاد اشتغال تأمین امنیت غذایی و افزایش سطح زیر کشت با توجه به اقلیم و شرایط آب‌وهوایی عنوان کرد.

کد مطلب 6124729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها