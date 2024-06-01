  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۴۰

هوای ۸ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

هوای ۸ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

اهواز- شاخص کیفی هوای هشت شهر استان خوزستان در وضعیت «ناسالم» قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۲ خردادماه ۱۴۰۳) شاخص کیفی هوا در ایستگاه شهرهای شوشتر ۱۵۸، ماهشهر ۱۵۶ و هندیجان ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب در شرایط قرمز و آلوده برای عموم قرار گرفت.

بر اساس شاخص یادشده افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس اعلام این سامانه هوای شهرهای مسجد سلیمان، شادگان، اهواز خرمشهر و شوش به ترتیب با شاخص ۱۱۹، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۰۷ و ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب برای گروه‌های حساس آلوده اعلام شد.

بر اساس شاخص نامبرده افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس اعلام این سامانه هوای هیچ شهری در خوزستان پاک نیست.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

کد مطلب 6124730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها