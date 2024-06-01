به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی ظهر شنبه در جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب، منابعطبیعی و محیط زیست اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای دولت سیزدهم توسعه گلخانهها در کشور است، اظهار کرد: در همین راستا استقرار گلخانهها در دستور کار قرار دارد، سیاستگذاری کلان در توسعه گلخانهها توسط بخش دولتی انجام میشود، اما مابقی مسیر باید توسط سرمایهگذار و بخش خصوصی انجام شود.
وی افزود: در حین احداث گلخانهها مشکلاتی ایجاد میشود که برای حل نیاز به چکشکاری دارد، مشکلات گلخانهداران میتواند در جلسات کمیسیون کشاورزی، صنایع تبدیلی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست اتاق بازرگانی استان بررسی و مصوبات با جدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه تکمیل تولید گلخانهها باید با جدیت دنبال شود، گفت: نباید به افرادی که توان مالی ندارند، مجوز احداث گلخانه داده شود، زیرا امکان پرداخت تسهیلات بانکی به تمامی متقاضیان وجود ندارد.
منزوی عنوان کرد: اگر احساس میشود، احداث گلخانه در مساحت کمتر از ۵ هزار متر صرفه اقتصادی ندارد، پیشنهاد شود تا مجوز برای این طرحها صادر نشود، انتقال تجربیات در این حوزه انجام شود.
وی در خصوص مصرف انرژی در گلخانهها در چهارمحال و بختیاری، یادآور شد: باید به سمت استانداردسازی در گلخانهها برویم، نباید در این حوزه چالش داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه باید ۳۰۰ هکتار گلخانه فریز شده با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد برای مجتمعهای گلخانهای و ۵۰ درصد برای گلخانههای شخصی سریعاً برای حل مشکل تأمین گاز تعیین تکلیف شوند، گفت: باید گلخانهداران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت گاز اقدام کنند.
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