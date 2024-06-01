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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۱

نماینده مردم فلاورجان در مجلس:

آلودگی هوا سلامت مردم فلاورجان را به خطر انداخته است

آلودگی هوا سلامت مردم فلاورجان را به خطر انداخته است

اصفهان - نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: آلودگی هوا در شهرستان فلاورجان سلامتی شهروندان را به خطر انداخته و سیستم آموزشی را نیز تحت شعاع قرار داده است.

رمضان رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برخی از چالش‌های موجود در شهرستان فلاورجان اظهار کرد: آلودگی هوا به واسطه فعالیت صنایع از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این شهرستان است.

وی افزود: آلودگی هوا در شهرستان فلاورجان سلامتی شهروندان را به خطر انداخته و سیستم آموزشی را نیز تحت شعاع قرار داده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمبود آب کشاورزی و مشکلاتی که بالتبع آن برای کشاورزان ایجاد می‌شود از جمله موضوعات بسیار مهم است، ادامه داد: به طور جدی پیگیری این مشکلات را پیگیری خواهیم کرد.

وی فرسودگی تعداد زیادی از مدارس در شهرستان فلاورجان را دیگر چالش مهم در فلاورجان اعلام کرد و گفت: این مدارس باید مورد بازسازی قرار گیرند تا محیطی امن برای تحصیل دانش‌‎آموزان این منطقه فراهم شود.

رحیمی تاکید کرد: قطعاً رفع این مشکل از جمله مواردی است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم بستر لازم برای ادامه فرآیند آموزش و پرورش در مدارس حوزه انتخابیه ایجاد کنیم

کد مطلب 6124746

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      3 0
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      بارک الله نماينده مجلس شجاع. کلیشاد
    • یاسی ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      3 0
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      فلاورجان شهرستان باسابقه و قدمت تاریخی زیاد اما از لحاظ امکانات کم برخوردار ولی از لحاظ الودگی و فرسودگی نظیر نداره...اگر سری به آمار مبتلایان به سرطان و بیماری های صعب العلاج بزنید فلاورجان مثل نگین انگشتر می درخشه
    • حمید رضا IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      2 0
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      ‌شهر های معتدل در تابستان و سر سبز به جایی رسیده است که آلودگی زیست مجیطی در آن ایجاد گردید ه و این هشداری است برای توقف ایجاد صنایع توسط سرمایه دارهای منطقه این تیفوس که در اکتر شهر ها رشد کرده باید هر چه زودتر متوقف گردد و برای بهانه اشتغال راهی بنفع کشور برقرار گردد
    • علی IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      یکی به دانشگاه کلیشادم رسیدگی کنه ۲۵ ساله که خاک میخوره
    • جاوید ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      یه فکری به حال این دانشگاه شهر کلیشاد بکنین حدود ۲۵ ساله فقط داره بارون میخوره دیگه زیر ساختش داره فرسوده میشه یه رسیدگی چیزی بکنین
    • محمد IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      اصفهان هم معظلی شده ، برداشت بی رویه اب های زیرزمینی، هوای آلوده ،

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