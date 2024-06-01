آلودگی هوا سلامت مردم فلاورجان را به خطر انداخته است

رمضان رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برخی از چالشهای موجود در شهرستان فلاورجان اظهار کرد: آلودگی هوا به واسطه فعالیت صنایع از مهمترین چالشهای موجود در این شهرستان است.
وی افزود: آلودگی هوا در شهرستان فلاورجان سلامتی شهروندان را به خطر انداخته و سیستم آموزشی را نیز تحت شعاع قرار داده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمبود آب کشاورزی و مشکلاتی که بالتبع آن برای کشاورزان ایجاد میشود از جمله موضوعات بسیار مهم است، ادامه داد: به طور جدی پیگیری این مشکلات را پیگیری خواهیم کرد.
وی فرسودگی تعداد زیادی از مدارس در شهرستان فلاورجان را دیگر چالش مهم در فلاورجان اعلام کرد و گفت: این مدارس باید مورد بازسازی قرار گیرند تا محیطی امن برای تحصیل دانشآموزان این منطقه فراهم شود.
رحیمی تاکید کرد: قطعاً رفع این مشکل از جمله مواردی است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم بستر لازم برای ادامه فرآیند آموزش و پرورش در مدارس حوزه انتخابیه ایجاد کنیم
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