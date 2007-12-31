ابوموسی با سوادترین شهر کشور است

محمد حسن فرزان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: بر اساس آخرین آمار گیری های صورت گرفته در این جزیره، تقریبا هیچ بی سوادی در ابوموسی وجود ندارد و می توان ابوموسی را به عنوان شهر بدون بی سواد ایران در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به واسطه عدم نیاز این جزیره به کلاسهای نهضت سواد آموزی، هیچ کلاس درسی در حوزه نهضت در این جزیره و روستاهای آن برقرار نیست.

فروزان نژاد وضعیت سایر جزایر در زمینه میزان افراد باسواد را نیز مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از 96 درصد جمعیت بین 10 تا 29 سال قشم باسواد هستند و همچنان تلاش گسترده نهضت سواد آموزی برای سواد آموزی به سایر بی سوادان جزیره ادامه دارد.