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۱۰ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۵

ابوموسی با سوادترین شهر کشور است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سواد آموزی هرمزگان گفت: شهرستان ابوموسی با 82/99 درصد جمعیت باسواد، بالاترین نرخ باسوادی را در استان هرمزگان و کشور داراست.

محمد حسن فرزان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: بر اساس آخرین آمار گیری های صورت گرفته در این جزیره، تقریبا هیچ بی سوادی در ابوموسی وجود ندارد و می توان ابوموسی را به عنوان شهر بدون بی سواد ایران در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به واسطه عدم نیاز این جزیره به کلاسهای نهضت سواد آموزی، هیچ کلاس درسی در حوزه نهضت در این جزیره و روستاهای آن برقرار نیست.

فروزان نژاد وضعیت سایر جزایر در زمینه میزان افراد باسواد را نیز مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از 96 درصد جمعیت بین 10 تا 29 سال قشم باسواد هستند و همچنان تلاش گسترده نهضت سواد آموزی برای سواد آموزی به سایر بی سوادان جزیره ادامه دارد.

کد مطلب 612475

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