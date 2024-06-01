به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رسولی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقه کتابخوانی «وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره)» به کوشش اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در آستانه سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب با محوریت کتاب «وصیتنامه سیاسی-الهی امام خمینی (ره)» ویژه نوجوانان برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر افزود: علاقهمندان میتوانند برای نامنویسی و شرکت در این مسابقه از ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ به پایگاه کانون مراجعه کنند.
وی گفت: به برگزیدگان این مسابقه کتابخوانی به قید قرعه جوایز نفیس اهدا خواهد شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر بیان کرد: این مسابقه با هدف آشنایی نوجوانان امروز با اندیشههای و سیرهی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب برنامه ریزی و اجرا شده است.
وی گفت: علاقهمندان تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ فرصت دارند فرم پرسشنامه این مسابقه را تکمیل و ارسال کنند.
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