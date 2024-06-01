به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن صادقزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز ارتحال جانگداز بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به تشریح برنامههای اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر به مناسبت این ایام پرداخت.
سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر برگزاری نشست تبیینی جایگاه بانوان از دیدگاه حضرت امام (رحمه الله تعالی علیه)، جلسات بصیرتی با موضوع مقاومت و اجرای گعده های رفیقانه را از برنامههای اداره کل به این مناسبت عنوان کرد.
وی ادامه داد: برگزاری جلسات تبیینی انتخابات از منظر حضرت امام (رضوان الله تعالی علی)، پویش در فضای مجازی، راه اندازی مواکب فرهنگی خط خدمت از رحلت امام (رحمه الله تعالی علیه) تا محرم و همچنین برگزاری نشستهای بصیرتی علمای اهل سنت در پاسداشت رحلت حضرت امام از دیگر برنامههایی هستند که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی در سطح استان انجام خواهند شد.
حجتالاسلام صادقزاده برگزاری مراسم رحلت حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) در مساجد توسط مبلغین و مبلغات و شبکه تبلیغ استان، هیأتهای مذهبی، نهضت بانوان، خانهها و مؤسسات قرآنی استان را از دیگر برنامههای اداره کل تبلیغات اسلامی به مناسبت ۱۴ خرداد عنوان کرد.
سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دوره آموزشی «مکتب حیاتبخش» در استان اشاره کرد.
وی بررسی ابعاد سیاسی اجتماعی سوره مبارکه ممتحنه، زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السلام، مبلغ اسلام ناب از منظر مقام معظم رهبری، مکتب امام، اندیشه مقاومت، وحدت در مکتب امام خمینی، نبرد تمدنی اسلام ناب با استکبار جهانی و سیره امام و رهبری را از مهمترین عناوین این دوره برشمرد.
حجتالاسلام صادقزاده مهلت زمان ثبت نام در این دوره را ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ عنوان کرد و افزود: علاقهمندان به شرکت در این دوره از طریق لینک اعلام شده نسبت به ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند و به افرادی که موفق به گذراندن این دوره شوند مدرک معتبر سازمان تبلیغات اسلامی اعطا خواهد شد.
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