جلوگیری از ساخت و ساز در باغات مطالبه جدی شورای شهر همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسیامید صبح شنبه با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز، اظهار کرد: بیشتر این ساخت و سازها در باغات است و تا زمانی که راه حل ایجابی ارائه نشود تنها با اقدامات سلبی کار پیش نمیرود.
وی با بیان اینکه علاوه بر شهرداری، دولت و جهاد کشاورزی نیز در افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در باغات قصور داشتهاند، گفت: در اقدام سلبی خواستار تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ سیار شدیم که در این موارد سریعاً از ساخت و ساز جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: متأسفانه جهاد کشاورزی قانون موجود در جلوگیری از ساخت و ساز در باغات را رها کرده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه به دلیل ساخت و ساز در باغات یک مورد باغ سالم در منطقه دره مرادبیگ باقی نمانده است، تصریح کرد: این مهم مطالبه ما در شورا از دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی برای وضع یک قاعده و چارچوب به منظور استفاده مطلوب است.
کاوسیامید با تأکید بر اینکه باید قانون ساخت و ساز و تعیین حریم باغات اصلاح شود، خاطرنشان کرد: به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری باید پیشنهادی علمی، کارشناسانه و متناسب با مسائل روز در این خصوص به شورای عالی استانها و یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه نباید در بحث حفظ باغات در مجلس برای تمام شهرها یک قانون تعیین شود، یادآور شد: این مهم باید با وضع دستورالعملهای استانی و شهری اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: برای حفظ باغات که تنفسگاهها و ششهای شهر هستند مسئولیت ارائه پیشنهادات علمی، درست و دقیق برای اصلاح قوانین در این خصوص را داریم.
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