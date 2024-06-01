استفاده از ظرفیت مردمی و بسیج عمومی یکی از اصول سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی در آئین اختتامیه همایش توانمندسازی مدیران بسیج مهندسین صنعت و معدن منطقه‌ای که پیش از ظهر شنبه به میزبانی شیراز برگزار شد ابتدا با اشاره به واقعه تلخ و دردناک سقوط هلی‌کوپتر رئیس جمهور و همراهانش گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اولین بار نیست که چنین حوادث سختی را شاهد بوده و پشت سر گذاشته و هربار نیز با حضور مردم از این وقایع با موفقیت عبور کرده‌ایم.

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به مقایسه مردم امروز ایران اسلامی با مسلمانان صدر اسلام توسط رهبر معظم انقلاب و برتر دانستن مردم امروز گفت: باید قدردان مردمی باشیم که ظرفیت عظیمشان حل کننده هر مشکل و چالش است.

سردار بوعلی افزود: یکی از عمده مشکلات کشور عدم ارتباط مجموعه‌ها با هم و موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل کردن اغلب آنها و نداشتن نگاه تیمی و شبکه‌ای و همچنین در دسترس نبودن اطلاعات کافی از وضعیت آنها است و ما در سپاه فجر فارس باید برای حل این مساله، شبکه‌ای منسجم و هماهنگ با اهدافی مشخص شکل بدهیم و با هم‌افزایی و همدلی جلوی موازی‌کاری را بگیریم.

فرمانده سپاه فجر تمام اقشار سپاه را نماینده و واحدی از کل یعنی مجموعه سپاه دانست و گفت: استفاده از ظرفیت مردمی بسیج یکی از اصول کار ما در سپاه و بسیج است.

سردار بوعلی در پایان در خصوص جایگاه و نقش سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان فارس بیان کرد: این نهاد با توجه به مأموریتی که برعهده آن نهاده شده باید همچون رشته تسبیحی تمام واحدهای دیگر را به هم متصل کرده و ایجاد هم‌افزایی کند.