بارگاه ایوب پیغمبر در بجنورد بازسازی شد

حسین پورنجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای مرمت و نوسازی بارگاه ایوب پیغمبر در بجنورد 700 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که این اعتبار از محل درآمد این بارگاه تامین شده است.
وی عنوان کرد: همچنین 280 میلیون ریال اعتبار نیز از طریق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی برای بازسازی گنبد بارگاه ایوب پیغمبر هزینه شده است.
پور نجاتی خاطرنشان کرد: برای ساخت دو گلدسته این بارگاه نیز 800 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است که با تامین اعتبار ساخت گلدسته بارگاه ایوب پیغمبر نیز احداث می شود.
بارگاه ایوب پیغمبر در 100 کیلومتری شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی واقع است که به دلیل وجود بارگاه منتسب به ایوب پیغمبر و آب گرم سالانه پذیرایی مسافران زیادی از اقصی نقاط ایران است.
این منطقه به دلیل موقعیت مناسب توریستی از مناطق گردشگری مذهبی استان خراسان شمالی شناخته شده است.
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