به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر شنبه در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی معدن استان عنوان کرد: رشد اقتصاد آذربایجان غربی در بخش معدن حدود یک درصد است.

وی با اشاره به اینکه صنعت لوکوموتیو توسعه اقتصاد کشور است گفت: صنعت وابسته به معدن است و این در حالی است که معدن همواره یکی از بخشهای مظلوم اقتصاد کشور بوده فلذا باید به این بخش نگاه ویژه ای داشته باشیم.

پرنیان اظهار کرد: در برنامه‌های گذشته مبنا بر این قرار داده شده بود که رشد اقتصادی استان به ۹ درصد برسد در حالی که طبق آماربه دست آمده و در خوشبینانه ترین حالت رشد اقتصاد آذربایجان غربی در بخش معدن حدود یک درصد است.

وی ادامه داد: در واقع ما جهت توسعه اقتصادی استان باید تولید ثروت کنیم؛ چرا که بسیاری از کارها با وجود اینکه پراشتغال هستند اما ارزش افزوده تولید نمی‌کنند؛ به همین منظور ما باید دنبال تولید ارزش افزوده، ثروت و افزایش سرانه مردم باشیم و همه اینها با نگاه ویژه به معدن میسر خواهد بود.

پرنیان در ادامه با اشاره به اینکه در آذربایجان غربی باید یک ادبیات جدید در حوزه معدن، اکتشاف، بهره برداری و فرآوری ایجاد شود عنوان کرد: متأسفانه تراز تجاری کشور نزدیک به ۵۰ سال است که منفی است و واردات بیش از صادرات انجام می‌گیرد و این در حالی است که صادرات کشور می‌تواند زیر سایه معدن به پیشرفت چشمگیری برسد.

وی، سازمان نظام مهندسی معدن را بازو، چشم، فکر و قلب حوزه معدن آذربایجان غربی عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم به کمک این سازمان و استفاده از ظرفیت مسئولین فنی به پیشرفت اقتصادی استان در بخش صنعت دست یابیم.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خاتمه از تشکیل یک شورای مشورتی در بخش معدن استان خبر داد و گفت: ما جهت پیشرفت اقتصادی استان همواره از تمامی فکر و ایده فعالین بخش صنعت استقبال و حمایت می‌کنیم.