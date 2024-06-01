صادرات ۱۲۰ قلم کالا از مازندران به کشورهای مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جمشیدی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان رشد ۶۹ درصدی حجم صادرات طی دو ماهه ۱۴۰۳ از صادرات ۳۲۴ هزار تن انواع کالا از گمرکات مازندران خبر داد و گفت: طی دو ماهه سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۳۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۱۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار بین گمرکات مازندران و شرکای تجاری آن مبادله شد.

ناظر گمرکات مازندران با اشاره به صادرات بیش از ۱۲۰ قلم کالا نظیر فرآورده‌های لبنی، مواد پلاستیکی، سیمان و مصنوعات معدنی، مرکبات، چوب و اشیای چوبی و… گفت: طی دو ماهه نخست امسال ۳۲۳ هزار و ۹۸۳ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیون و ۸۹۶ هزار دلار از طریق گمرکات مازندران (نوشهر، امیرآباد، ساری، فریدون‌کنار و آمل) به نقاط مختلف دنیا صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۶۹ درصد و از نظر ارزشی ۱۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جمشیدی در مورد مهم‌ترین مقاصد صادراتی گمرکات مازندران گفت: عراق با واردات ۱۷ هزار تن به ارزش ۲۱ میلیون و ۱۸۹ هزار دلار اولین مقصد کالاهای مازندران، روسیه با ۲۲۸ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۷۶۲ هزار دلار، ترکمنستان با ۱۸ هزار تن به ارزش ۴ میلیون و ۱۲۷ هزار دلار، قزاقستان با ۴۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار دلار و ترکیه با ۲ هزارتن به ارزش یک میلیون و ۷۰۹ هزار دلار ۵ کشوری بودند که در مجموع بیش از ۲۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیون دلار از گمرکات مازندران وارد کرده‌اند.

وی افزود: صادرات به کشورهای فوق ۸۲ درصد وزن و ۷۴ درصد از ارزش کل صادرات گمرکات مازندران را به خود اختصاص داده است.