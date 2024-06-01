به گزارش خبرنگار مهر، مهران کریمیان بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به رشد کمک به تأمین مسکن مددجویان در دولت شهید رئیسی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ در حوزه خرید و ساخت مسکن در مجموع برای ۴۳۹ خانوار، ۳۹ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض پرداخت شد، همچنین در سال ۱۴۰۲ به ۹۰۳ خانوار بیش از ۱۳۸ میلیارد تومان کمک هزینه ساخت و خرید مسکن پرداخت شده و خوزستان در این حوزه حدود سه و نیم برابر رشد در اعتبار داشته است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: همچنین در شروع دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ میزان ودیعه مسکن بلاعوض پرداختی بهزیستی خوزستان به ۴۰ خانوار با مبلغ حدود ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شد که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۳۰ خانوار و حدود ۳۸ میلیارد تومان رسیده است.

کریمیان بیان کرد: اداره کل بهزیستی خوزستان در سال ۱۴۰۰، به ۹۶۶ نفر تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت کرد و در سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۵۱۲ معلول و مددجو تسهیلات اشتغال‌زایی قرض‌الحسنه پرداخت شد.

وی خبر داد: در آغاز فعالیت این دولت، ۴۹ هزار و ۳۸۸ معلول مستمری‌بگیر در بهزیستی خوزستان داشتیم و تعداد زیادی پشت نوبت مستمری بودند اما تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد معلولان مستمری‌بگیر به ۸۳ هزار و ۵۴۴ نفر رسید و حدود ۶۹ درصد رشد داشتیم و در حال حاضر فرد واجد شرایط پشت نوبت مستمری نداریم.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: همچنین پرداخت هزینه حق پرستاری که به معلولان خیلی شدید پرداخت می‌شود، از سه هزار و ۳۵۱ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار و ۵۹ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و حدود سه برابر رشد داشته است.

وی افزود: کمک هزینه وسایل توانبخشی از ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است یعنی ۱۶۸ درصد در اعتبارات خرید وسایل توانبخشی رشد داشته‌ایم.

کریمیان گفت: همچنین کمک هزینه خرید وسایل بهداشتی برای معلولان خیلی شدید از پنج هزار و ۱۰۰ نفر به ۱۰ هزار و ۶۲۴ نفر رسیده که ۱۰۸ درصد رشد داشته است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان اضافه کرد: کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان از ۵۲۰ میلیون تومان در آغاز دولت سیزدهم به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و حدود پنج برابر رشد داشته است.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات بی‌نظیر دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور شهیدمان، موضوع استخدام و اشتغال معلولان در ادارات بود که به یاری خدا نخستین آزمون استخدامی ویژه معلولان در ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: در استان خوزستان ۸۸۱ معلول با تحصیلات دانشگاهی در این آزمون ثبت نام کرده‌اند و ۲۵۷ نفر از این تعداد در ادارات و سازمان‌های سراسر استان جذب خواهند شد.