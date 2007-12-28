  1. سیاست
  2. سایر
۷ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۳۶

داوودی اعلام کرد:

آمادگی تهران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سال ‪ ۲۰۰۸‬

آمادگی تهران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سال ‪ ۲۰۰۸‬

معاون اول رئیس جمهور یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط با کشورهای آفریقایی برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران قصد دارد اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سال ‪ ۲۰۰۸‬ را در تهران برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی پیش از ظهر امروز جمعه در دیدار ادریس ارنود علی رئیس مجلس جیبوتی، با اظهار خرسندی از توسعه روابط تهران - جیبوتی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقای بیش از پیش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه با افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور، شاهد رفاه بیشتر مردم رنج کشیده جیبوتی خواهیم بود، تاکید کرد: همکاری‌های بیشتر میان مجالس ایران و جیبوتی نقشی موثر در توسعه روابط دو جانبه دارد.

دکتر داوودی در پایان خاطرنشان کرد: حضور فعال جیبوتی در اجلاس سران کشورهای آفریقایی در تهران می‌تواند بسیار موثر باشد.
ادریس ارنود علی نیز در این دیدار علاقه ‌مندی جیبوتی را برای توسعه روابط دو جانبه به ویژه بین مجالس ایران و جیبوتی اعلام کرد.

رئیس مجلس جیبوتی تصریح کرد: عزم جدی دولت جیبوتی، توسعه هر چه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 612486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها