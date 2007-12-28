آمادگی تهران برای برگزاری اجلاس سران کشورهای آفریقایی در سال ‪ ۲۰۰۸‬

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی پیش از ظهر امروز جمعه در دیدار ادریس ارنود علی رئیس مجلس جیبوتی، با اظهار خرسندی از توسعه روابط تهران - جیبوتی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقای بیش از پیش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه با افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور، شاهد رفاه بیشتر مردم رنج کشیده جیبوتی خواهیم بود، تاکید کرد: همکاری‌های بیشتر میان مجالس ایران و جیبوتی نقشی موثر در توسعه روابط دو جانبه دارد.

دکتر داوودی در پایان خاطرنشان کرد: حضور فعال جیبوتی در اجلاس سران کشورهای آفریقایی در تهران می‌تواند بسیار موثر باشد.

ادریس ارنود علی نیز در این دیدار علاقه ‌مندی جیبوتی را برای توسعه روابط دو جانبه به ویژه بین مجالس ایران و جیبوتی اعلام کرد.

رئیس مجلس جیبوتی تصریح کرد: عزم جدی دولت جیبوتی، توسعه هر چه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران است.